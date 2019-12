Tipps für sicheres Feuerwerk

Im Amt Trave-Land haben mehrere Gemeinden gesonderte Abbrennverbote erlassen. Travenhorst etwa hat drei Reetdachhäuser, Klein Rönnau verweist unter anderem auf Feuerwerksverbote rund um die Räucherkate, in Blunk darf zum Beispiel rund um das Dorfhaus nicht geböllert werden.

In Rohlstorf gibt es Verbote in Warder und Warderfeld, im Ortsteil Quaal darf kein Feuerwerk gezündet werden. In Neuengörs gibt es Verbote in Stubben und Altengörs, in Pronstorf gibt es Verbotszonen in Strenglin, Pronstorf und Reinsbek, in Diekhof gilt das Verbot komplett.

Außerdem haben die Gemeinden Stipsdorf, Groß Rönnau und Schieren Feuerwerksverbote erlassen. Das Amt Leezen verweist in Bezug auf illegale Böller auf die Strafbarkeit.