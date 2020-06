Am 28. Februar erfuhr Uwe Petry, Leiter des Infektionsschutzes beim Kreis Segeberg: Covid-19-Patient 0 in Schleswig-Holstein ist aus Henstedt-Ulzburg. Weitere 331 Segeberger erkrankten später, sieben starben. Vier Monate Kampf am Limit folgten. Auf KN-online blickt er auf bewegende Momente zurück.