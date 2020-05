Vorsicht ist das oberste Gebot bei kontaktarmen Sportarten

Kreis Segeberg

"Wir sind sehr vorsichtig. Deshalb wird es noch dauern, bis unsere Kanusportler wieder unter Anleitung auf der Osterau trainieren", sagt Ole Rüsbüldt, Vorsitzender des Bimöhler SV und Leiter der erfolgreichen Wassersport-Abteilung. "Ich halte es für unproblematisch, wenn sich ein Sportler sein Kanu aus dem Bootshaus holt und allein lospaddelt." Das hätten sportliche Fahrradfahrer, Wanderer oder Läufer ja schon während der Wochen der strikten Verbote so gehalten. "Aber der richtige Trainingsbetrieb ist diffiziler. Ich möchte keinen Anruf erhalten, dass eines unserer Kanukinder Oma oder Opa angesteckt hat. Der Verein würde dafür verantwortlich gemacht und ich als Vorsitzender eventuell in die Haftung genommen."

Noch liegen nicht alle Anleitungen und Empfehlungen vor

Rüsbüldt will erst einmal in aller Ruhe die vielen Schreiben von Sportverbänden studieren, in denen ab Montag geltende Vorschriften, Empfehlungen und Verbote detailliert aufgelistet sind: "Da gibt es vieles zu beachten." So ist zum Beispiel das Paddeln nur im Einer gestattet. Ausnahme: In einen Zweier dürfen Sportler aus demselben Hausstand steigen. Oder wenn einer von beiden zuvor 14 Tage in häuslicher Quarantäne gewesen ist. Trainingsgruppen dürfen maximal eine Größe von fünf Personen umfassen, sollen in identischer Besetzung bleiben und müssen dokumentiert werden. Vereine werden aufgefordert, einen Hygieneplan aufzustellen und alle Maßnahmen aufzulisten.

Anzeige

Lesen Sie auch:Kontaktarmer Sport im Freien erlaubt

Weitere KN+ Artikel

Nach dem Studium der Regularien wird Rüsbüldt für den Bimöhler SV einen Plan schreiben und mit den Vorstandskollegen abstimmen. "Wir wollen möglichst Risiken und Fehler vermeiden." Ihm liegt ein Antrag der Bogensparte vor, zu Pfeil und Bogen greifen zu dürfen. "Ich bin dafür, es zu erlauben", verrät Rüsbüldt. Aber nur im Freien und ohne Duschmöglichkeit. "Die Sporthalle unserer Gemeinde bleibt bis auf Weiteres geschlossen." Er selbst betritt einmal täglich das Gebäude. "Ich lasse heißes Wasser laufen, damit sich keine Legionellen bilden."

Tennissportler müssen auf das Doppel verzichten

Im SC Rönnau 74 warten 200 Tennissportler darauf, ihrem Hobby auf der von sechs auf vier Plätze verkleinerten Anlage am Haus Rönnau nachgehen zu können. "Wir starten gleich am Montag", betont Spartenleiterin Ilka Weinreich. Der SCR hat auf den Tag X hingearbeitet. "Ein Arbeitseinsatz der Mitglieder wie sonst war ja nicht möglich. Deshalb haben wir die Plätze von einer Fachfirma für die Saison in Schuss bringen lassen." Letzte Vorbereitungen wären aber noch zu erledigen. "Doch am späten Nachmittag sollten wir so weit sein, dass die ersten Bälle geschlagen werden können."

Spielen darf nur, wer sich zuvor auf einem von Vorstandsmitglied Conrad Ilgmann erstellten Buchungsportal angemeldet hat. "Es muss dokumentiert werden, wer mit wem gespielt hat", erklärt Ilka Weinreich. Sie ermahnt die Mitglieder, auf Doppel zu verzichten. "Dabei kommt man sich schnell zu nahe." Zeitnah soll Einzeltraining angeboten werden. "Gruppen werden nicht auf den Platz gelassen."

Im SC Rönnau 74 wurde auf Tag X hingearbeitet

Um zu vermeiden, dass es zu unerwünschten Begegnungen kommt, sind getrennte Wege für ankommende und die Plätze verlassende Spieler ausgewiesen. Das Vereinsheim bleibt zu, lediglich die Toiletten werden aufgeschlossen.

Über die Einhaltung der Regeln wacht – entsprechend der Empfehlung des Deutschen Olympischen Sportbundes – ein Corona-Beauftragter. "Bei uns macht das zunächst Vereinssekretärin Gitta Waschkowski", erklärt Ilka Weinreich.

Golfclub erwartet Kontrollen der Behörden

Der Golfclub Segeberg hat seinen Mitgliedern ein Hygienekonzept plus Handlungsempfehlungen zugeschickt. "Wir bitten unsere Mitglieder, sich exakt an die Vorgaben zu halten", erklärt Vizepräsident Jobst Wallenburg. Er mahnt: "In den Bundesländern, in denen Golf schon früher wieder erlaubt wurde, haben die Gesundheitsämter Kontrollen vorgenommen. Bei Verstößen droht die erneute Schließung der Anlage."

Vor der Krise konnten sich die rund 450 Golfer lose zu einer Runde auf der Anlage in Wensin verabreden. "Ohne eine gebuchte Startzeit und ohne eine Voranmeldung in unserem Sekretariat geht jetzt aber nichts", betont Wallenburg. Beim GC Segeberg muss man sich seine Startzeit über eine App oder die Homepage www.golfclub-segeberg.de sichern. "Die Termine für den Montag sind so gut wie vergeben", verrät Wallenburg. Manche können es gar nicht abwarten. Die erste Spielergruppe, die aus maximal zwei Golfern bestehen darf, wird um 7 Uhr auf die Runde geschickt. Der letzte Flight startet um 19.30 Uhr.

Keine innige Begrüßung und zum Abschied ein "Tschüss"

"Der Golfplatz darf nur über das Foyer des Clubhauses betreten werden. Dort besteht Mundschutzpflicht", sagt Wallenburg. Umkleidekabinen, Duschen und natürlich die Gastronomie bleiben zu. Es darf nur mit eigenen Schlägern, Bällen und Tees gespielt werden. Auf dem Platz sind Ballwaschautomaten, Mülleimer und Bunkerharken entfernt worden. Der Flaggenstock, der die Position des Loches signalisiert, darf nicht berührt werden. Die Löcher selbst wurden mit Sand aufgefüllt, damit der Ball leichter aus der Öffnung herausgefischt werden kann.

"Nach der Runde sollte die Anlage zügig verlassen werden", zitiert Jobst Wallenburg aus dem Schutz- und Hygienekonzept, das der Club erstellt hat. Und das ohne jede Annäherung oder gar Körperkontakt bei der Verabschiedung. Wie die Begrüßung verläuft das Tschüss distanziert – ganz im Sinne des Gesundheitsschutzes in Zeiten von Corona.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Von Markus Weber und Jürgen Brumshagen

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.