Die Bauarbeiten im Landweg in Bad Barmstedt gehen für dieses Jahr in die Endphase. Am Montag waren Bauarbeiter der Bimöhler Firma Gotttwald mit schweren Asphaltmaschinen angerückt. Die Straße soll in dieser Woche zwischen Kirchenkreuzung und Kieler Straße ihre obere Verschleißdecke erhalten.