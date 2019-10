Von Gerrit Sponholz

In Ellerau als Modellgemeinde war in diesem Jahr der Versuch gestartet worden: Alle WZV-Tonnen wurden mit Chips ausgerüstet. Mit neuer Technik an den Fahrzeugen wird vor dem Entleeren geprüft, ob die Tonne den Chip trägt. Falls nicht, bleibt die "Schwarztonne" gefüllt am Straßenrand stehen, was Sammel- und Entsorgungskosten spart. Etwa jede 20. Tonne hatte sich als "Schwarztonne" erwiesen. Quelle: Gerrit Sponholz