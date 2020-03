Warum ein Bauer auf Photovoltaik setzt

Kreis Segeberg

In Latendorf gab kürzlich die Gemeindevertretung grünes Licht für eine kleine Anlage im Ortsteil Braak. Die Fläche ist etwa einen Hektar groß, sagt Bürgermeister Torsten Hamann. Die Leistungskraft liege bei 750 KW. Das Grundstück gehört Katja Hamann aus Groß Buchwald, die in der Gemeinde aufgewachsen ist. Derzeit befindet sich dort noch ein Acker. Weil das Projekt so klein sei, werde keine Ausschreibung und keine Ausgleichsfläche nötig, erklärt Bürgermeister Hamann. Die Investorin wolle mit der Firma Treurat und Partner aus Kiel zusammenarbeiten, einer Unternehmensberatung für Landwirtschaft und Business.

Quasi gegenüber, auf der anderen Seite der Bahnlinie bei Willingrade ( Groß Kummerfeld), plant die Firma Nadeva aus Glücksburg auf 6,9 Hektar, ebenfalls Photovoltaikmodule aufzustellen. Die Gemeinde hat die Pläne bislang mit Wohlwollen verfolgt. Die Module befinden sich maximal 3,50 Meter über Gelände. Noch wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt. Die Anlage soll eine Gesamtleistung von etwa 5 Megawatt haben. Groß Kummerfeld erhofft sich mindestens 70 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen. 30 Prozent würden an die Standortgemeinde der Firma in Glücksburg gehen.

Photovoltaik : Offene Flächen sind heiß begehrt

Die Firma Nadeva setzt darauf, dass die Stromproduktion 20 Jahre lang staatlich gefördert wird und die Anlage 25 bis 30 Jahre läuft, hieß es in früheren Sitzungen. Demnach sollte bis Ende 2020 der Bauantrag eingereicht werden, 2021 könnte alles fertig sein.

Ein Vertreter der Nadeva hatte KN-online bereits im Vorfeld berichtet, dass offene Flächen wie bei Willingrade selten und deshalb begehrt seien. Bis zu 110 Meter von Trassen wie Bahnlinien entfernt gebe es rechtlich gute Möglichkeiten, solche Anlagen zu errichten.

Eric Hamdorf aus Wakendorf I setzt auf Photovoltaik

Diese Chance will auch Eric Hamdorf aus Wakendorf I nutzen. Der Landwirt versorgt schon jetzt mithilfe seiner Biogasanlage Häuser mit Fernwärme. Nun will er auch auf mehreren Einzelflächen gut zehn Hektar mit PV-Anlagen bebauen, in Wakendorf I und im angrenzenden Bahrenhof entlang der Bahnlinie.

Mit Photovoltaikanlagen (PV) kennt er sich aus. Auf seinem Hausdach sind seit 2009 schon PV-Module installiert. „Ich bin also kein Neuling.“

Auf die Idee gekommen, auch großflächig zu bauen, sei er durch eine Rundmail von Treurat und Partner. Mit der Beratungsfirma arbeite er schon viele Jahre zusammen. Sie habe auf die PV-Möglichkeiten hingewiesen.

So viel kosten die Photovoltaikanlagen

Mit 800 bis 1000 Sonnenstunden pro Jahr rechnet Hamdorf. Das reiche, auch wenn in Bayern mit 1200 Stunden die Sonne länger scheine. Fünf bis sieben Millionen dürften die Anlagen kosten. Dafür will er einen Kredit aufnehmen. Fast zehn Millionen Kilowattstunden Strom will er produzieren. Das könnte für rund 2500 Drei-Personen-Haushalte reichen.

Nach zehn Jahren abbezahlt Businesspläne für Investoren erstellt Gerrit Müller-Rüster für Photovoltaik-Projekte. Er arbeitet für Treurat und Partner aus Kiel, eine Tochterfirma des Landwirtschaftlichen Buchführungsverbandes. PV-Anlagen können sich zunehmend rentieren, sagt er. Das liege daran, dass die Anlagen immer leistungsfähiger werden. „Die Investitionen haben sich im Durchschnitt nach etwa zehn Jahren ausgezahlt.“ Allerdings hängt dies auch von den Kosten ab. Denn unklar sei manchmal im Vorfeld, wo genau der erzeugte Strom in das Stromnetz etwa der SH Netz AG eingespeist werden kann, erklärt Müller-Rüster. Dies stehe manchmal erst relativ spät in der Vorbereitungsphase fest. Der Vorteil von PV-Anlagen nah an Bahnlinien und Autobahnen: Für 20 Jahre wird dem Investor eine feste Einspeisevergütung bezahlt. Die Einnahmen sind also sicher, und die Banken gewähren Kredite. Allerdings muss sich ein Investor zuvor einer Ausschreibung stellen. Nur die billigsten Stromanbieter kommen letztlich zum Zuge. Wer dagegen eine PV-Anlage in freier Landschaft installiert fern ab von Hauptverkehrsachsen, muss seinen Strom an Stromabnehmer verkaufen und den Preis frei verhandeln.

Aus den Gemeindevertretungen habe er schon Wohlwollendes gehört. Er will aber vorsichtig vorgehen, die Mitbürger mitnehmen. „Ich will mit allen mögliche Fragen und Ängste besprechen, falls es welche geben sollte.“ Eigentlich wollte er für Mittwoch, 18. März, auf seinen Hof einladen. Dann sollte es auch um den weiteren Ausbau von Hamdorfs Fernwärmenetz im Dorf und in die nahe Umgebung gehen. Diese Informationsveranstaltung hat er vorerst verschoben.

Die Idee für seine PV-Anlage an der Bahnlinie hat auch andere angesteckt. Hamdorf erhielt schon einen Anruf von einem Nachbarn aus dem nah gelegenen Stormarn, dessen Grenze zu Segeberg bei Wakendorf I verläuft. Der Nachbar will jetzt vielleicht auch auf seinem Grund an der Bahnlinie etwas weiter südlich von Hamdorfs Projekt eine PV-Anlage errichten.

