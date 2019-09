Jan Peter Schröder (parteilos), Landrat im Kreis Segeberg, muss um seinen Posten bangen. Der Kreistag wird in der Sitzung am Donnerstag, 26. September, ab 18 Uhr im Kreishaus in Bad Segeberg vermutlich den Weg für eine Ausschreibung ebnen. Die CDU hat bereits eigene Kandidaten im Auge.