Hartnäckige Quarantäneverweigerer in SH können künftig in der Jugendarrestanstalt Moltsfelde in Neumünster untergebracht werden. Über Silvester hat es einen Quarantäne-Verstoß gegeben in Segeberg, der ein Fall hätte werden können für Moltsfelde. Kreis Segeberg ist Betreiber des "Quarantäne-Knasts".