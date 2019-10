Segeberg häuft Millionenüberschüsse an

Kreis Segeberg

„Ein Haushalt dient nicht dazu stille Reserven durch die Verwaltung anzulegen, sondern wichtige Zukunftsaufgaben durch den Kreistag auf den Weg zu bringen“, kritisiert die CDU-Fraktion und fordert den Landrat auf einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr zu prüfen.

Es geht dabei zu klären, ob die Möglichkeit besteht, das überschüssige Geld für weitere Investitionen nutzen zu können, erklärt Fraktionsvorsitzender Kurt Barkowsky. Etwa für den Ausbau am Berufsbildungszentrum in Bad Segeberg, wo die Planungen für eine Multifunktionshalle deutlich höhere Kosten ergeben hat als ursprünglich geschätzt, nennt Barkowsky ein Beispiel.

Stille Reserven: CDU kritisiert Verwaltung

Ohne Nachtragshaushalt fließen die Millionenüberschüsse am Ende des Jahres in das Eigenkapital des Kreises und würden damit einer gezielten politischen Steuerung entzogen, bemängelt die CDU in ihrem Antrag zur kommenden Hauptausschuss-Sitzung am Dienstag, 22. Oktober. Die Christdemokraten erinnern daran, dass ein Haushalt ausgeglichen sein sollte.

Die enormen Überschüsse im Haushalt kommen zustande durch eine allgemein gute Wirtschaftslage und damit verbundene gestiegene Einnahmen, aber auch durch weniger Mehrausgaben, da beschlossene Projekte nur teilweise oder gar nicht umgesetzt wurden.

Deshalb fordert die CDU auch, dass die Kreisverwaltung zu erwartende Einnahmen einer realistischen Aufstellung bei den Ausgaben für Investitionen gegenüberstellt. In Zukunft solle so eine Übersicht spätestens zur Jahresmitte vorliegen, um nachsteuern zu können.

Investieren oder Kreisumlage senken

„Da hat die CDU Recht“, stimmt Edda Lessing, Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, der Kritik zu. Auch in ihrer Fraktion seien die hohen Überschüsse Thema. Nun gelte es zu klären, ob das Geld investiert werde etwa in das Zukunftsprogramm Segeberg 2030 oder „mit der Gießkanne verteilt“ werde über eine Senkung der Kreisumlage.

Darüber habe sich die SPD-Kreistagsfraktion noch nicht intern abgestimmt. Ein Problem sei der Mangel an Ingenieuren, Handwerkern und Planern, sagt Edda Lessing. „Wir haben Ideen für Investitionen, schaffen es aber nicht, das Geld auszugeben.“

Die Wählerinitiative für den Kreis Segeberg (Wi-Se) hat sich bereits entschieden und will ein Anhörungsverfahren der Gemeinden starten, um dann die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 senken zu können, also den Beitrag, den die Gemeinden an den Kreis abführen müssen.

Derzeit wird mit einer Kreisumlage mit einem Hebesatz 33,25 Prozent geplant, den die Städte und Gemeinden entsprechend ihrer Finanzkraft abführen. In diesem Jahr leiteten sie fast 115 Millionen Euro an den Kreis weiter.

Kreisumlage : 3,6 Millionen Euro für jeden Prozentpunkt

Laut Kreisverwaltung bedeutet die Absenkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt einen Einnahmenverlust von derzeit 3,6 Millionen Euro.

Bei einem derzeit geplanten Überschuss von 16 Millionen Euro in 2020 wäre für die Wi-Se eine Senkung der Kreisumlage um bis zu drei Prozentpunkten denkbar. Das wären bis zu 10,8 Millionen Euro, die die Städte und Gemeinden im Kreis für eigene Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung hätten. Die Wi-Se selbst favorisiere eine Absenkung um zwei Punkte, laut Sprecher Toni Köppen.

Auf taube Ohren stößt die Wi-Se nicht bei den beiden größten Fraktionen im Kreistag. „Eine Senkung der Kreisumlage ist immer ein Thema bei uns“, sagen die beiden Fraktionssprecher von SPD und CDU.

