Zeitweise fast 90 Flüchtlinge lebten in der nun leeren Gemeinschaftsunterkunft in Warder (Rohlstorf). 2015 hatte der Kreis Segeberg in größter Unterbringungsnot während der Flüchtlingswelle den früheren Gasthof am See mit Hotelbetrieb gekauft. Nun will er ihn abstoßen. Es gibt schon Interessenten.