Rohlstorf-Warder

Seit gut einem Jahr steht der ehemalige Gasthof am Wardersee leer. Der Kreis Segeberg als Eigentümer wollte die Immobilie mit mehr als 2700 Quadratmetern Gesamtfläche längst verkauft haben. Gebote für die Immobilie mit "Entwicklungspotenzial in einzigartiger Lage am See" sollten bis Januar abgegeben werden.

Besichtigung mit Finanzkraft-Nachweis

Doch wegen der Corona-Beschränkungen waren Besichtigungen durch potenzielle Investoren lange nicht möglich. Seit etwa Mitte April finden wieder Besichtigungen der Immobilie im Ortsteil Warder statt, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller auf Anfrage von KN-online, nennt aber keine Zahlen.

Laut Immobilienanzeige sind Besichtigungen nur möglich, wenn Interessenten die nötige Kaufkraft nachweisen können. Mindestens 710.000 Euro möchte der Kreis für die Liegenschaft haben, Angebote darunter würden nicht berücksichtigt, heißt es in der Immobilienanzeige. Neben dem Haupthaus mit der ehemaligen Gaststätte gehört ein Bettenhaus sowie ein Betreiberhaus zur Liegenschaft.

Verkauf an Höchstbietenden mit Konzept geplant

Vergeben werden soll die Immobilie "mit Entwicklungspotenzial" an den Höchstbietenden. Potenzielle Investoren sind aber aufgefordert auch ein Nutzungskonzept einzureichen. Zusammen mit einer Verpflichtung zur zeitnahen Umsetzung.

Das wäre auch der Gemeinde wichtig. "Wir hoffen, dass bald etwas passiert", sagt Rohlstorfs Bürgermeister Tim Breckwoldt. Schlimm wäre, wenn das Gebäude zu einer Ruine verkommen würde oder es zu Vandalismus käme. Die Gemeinde selbst hat kein Interesse an einem Kauf des ehemaligen Gasthofs: "Wir haben dafür keine Verwendung."

Gemeinde hofft auf Seniorenanlage oder Wohnprojekt

Entwicklungspotenzial an der Stelle aber sieht Breckwoldt schon: Eine Seniorenanlage oder eine Wohnanlage könne er sich dort vorstellen. "Das kann ein privater Investor aber besser als die Gemeinde", sagt Breckwoldt. Ob sich das im Bestand realisieren lasse, daran hat der Bauingenieur allerdings seine Zweifel. Das Haus sei recht marode. "Es ist sicher eine Frage des Geldes." Er könne selbst nicht einschätzen, was sich lohne oder nicht.

In der Immobilienanzeige bezeichnet der Kreis den Zustand der Anlage als "renovierungsbedürftig". Die Gebäude wurden 1965 und 1987 errichtet als Gastwirtschaft und Hotel. Laut Kreissprecherin Sabrina Müller sei grundsätzlich sowohl eine Nutzung im Bestand möglich als auch ein Neubau. Einen Bebauungsplan gibt es für das Gelände nicht, das heißt, ein Neubau müsste sich nach Baugesetzbuch an die Umgebung anpassen, so Bürgermeister Breckwoldt. Dies wäre mit dem Kreis abzusprechen.

Zur Galerie Seit einem Jahr steht der ehemalige Gasthof am Wardersee im Rohlstorfer Ortsteil Warder leer. Eigentümer ist der Kreis Segeberg. Die Gemeinde hofft, dass zügig etwas passiert, das große Gebäude keine Ruine wird.

Kreis spricht von bis zu 15 konkreten Anfragen

Der Kreis Segeberg hatte die Immobilie 2015/2016 übernommen, um dort geflüchtete Menschen unterbringen zu können. Der Kreis stand damals unter Druck. Er hat fast doppelt so viel für die Liegenschaft bezahlt als er jetzt dafür mindestens verlangt. Zuletzt lebten in dem Haus anerkannte Flüchtlinge, bis diese auf dem angespannten Wohnungsmarkt eine eigene Unterkunft gefunden hatten. Seit Sommer 2020 steht das große Haus leer.

Bis 31. Juli nimmt der Kreis noch Kaufgebote an. Ob bereits Offerten und Konzepte eingereicht wurden, dazu schweigt Kreissprecherin Müller. Dazu könnten erst Aussagen nach Ende der Gebotsfrist gemacht werden. Derzeit lägen zehn bis 15 konkrete Anfragen von Interessierten vor.