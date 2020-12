Der Kreis Segeberg verschärft die Gangart in der Coronakrise. Er nimmt die Bürger mehr in die Pflicht, ordnete neue Auflagen für positiv Getestete und deren Umfeld an. Sie gelten ab Montag, 21. Dezember. Dann startet eine private Massen-Schnelltestung in Bad Segeberg. KN-online erklärt die Regeln.