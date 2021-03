Der Kreis Segeberg zieht die Notbremse. Seit drei Tagen überschreitet der Kreis Segeberg die kritische Ansteckungsrate von 100 Fällen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Montag hat der Kreis mit dem Land verschärfte Maßnahmen ab Donnerstag, 1. April, beschlossen. Alle Änderungen in der Übersicht.