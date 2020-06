Für die Flüchtlingsunterkunft in Schackendorf will der Kreis Segeberg einen Sicherheitsdienst engagieren. So sollen die Bewohner vor Angriffen geschützt werden, es geht aber auch um Kontrolle im Haus. Der Kreis geht von bis zu 140.000 Euro jährlichen Kosten aus. CDU und AfD sind dagegen.