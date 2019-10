Fast 1000 Stellen, riesige Investitionen

Kreis Segeberg

Für das kommende Jahr meldet die Verwaltung 56 neue Vollzeitstellen bei der Politik an, die Personalausgaben klettern damit auf nie dagewesene 53 Millionen Euro.

Gleichzeitig will der Kreis bis 2023 für Investitionen 128 Millionen Euro ausgeben. Dafür sollen weitere Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand wird dann voraussichtlich auf über 93 Millionen steigen. Trotz erwarteter Überschüsse von knapp 87 Millionen Euro.

Fünf Millionen Euro für 56 neue Vollzeitstellen im Kreis Segeberg

Seit 2015 ist der Personalkörper des Kreises Segeberg von 664 Vollzeitstellen auf 938 in diesem Jahr angewachsen. In 2020 werden es voraussichtlich 988 sein, die Stellenberatungen beginnen Anfang November in den Fachausschüssen. Fünf Millionen Euro sollen die zusätzlichen 56 Stellen kosten.

In der Vergangenheit wurde der Personalbedarf unter anderem mit der Flüchtlingsbetreuung, der Wiedereingliederung des Gebäudemanagements und der Verstärkung des Jobcenters erklärt. Dieses Mal sind es vor allem die Umsetzung neuer gesetzliche Aufgaben und höherer Verwaltungsaufwand.

Angesichts der Einnahmensituation kann es sich der Kreis Segeberg augenscheinlich leisten. 2020 rechnet der Kreis mit einem Überschuss von 15,5 Millionen Euro. In 2021 plant er mit 20,8 Millionen, in 2022 mit 21,9 und 2023 sogar mit einem Überschuss von 28,6 Millionen Euro. Vorausgesetzt die Finanzlage bleibt gut und die Kreisumlage beim Hebesatz von 33,25 Prozent.

Anhörungsverfahren für Senkung der Kreisumlage

Der Hauptausschuss hat in dieser Woche beschlossen, das Anhörungsverfahren bei den Gemeinden zu einer Senkung der Kreisumlage zwischen ein und drei Prozentpunkten zu starten. Jeder Prozentpunkt macht derzeit Einnahmen in Höhe von 3,6 Millionen Euro aus.

„Die Kreisumlage reicht nicht aus für das Investitionsprogramm des Kreises“, sagte Kreiskämmerin Traute McGregor im Hauptausschuss. Im Vergleich mit anderen Kreisen in Schleswig-Holstein sei die Umlage nicht übermäßig hoch.

Investitionsprogramm bis 2023 für den Kreis Segeberg

Allein im nächsten Jahr sind 30,5 Millionen Euro für Investitionen geplant, davon über 19 Millionen für Baumaßnahmen; unter anderem für das neue Kreishaus, die geplante Multifunktionshalle des Berufsbildungszentrums, die Sanierung der Jugendakademie. Die großen Bauprojekte ziehen sich oft über mehrere Jahre. 13 Millionen will der Kreis an Zuschüssen zahlen etwa für Kindergärten (3,5 Millionen), Gemeinderadwege (2 Millionen) oder Sportanlagen (1,1 Millionen).

2021 plant der Kreis sogar mit Investitionsausgaben von 49,5 Millionen Euro. Fast 16 Millionen sind für Straßenbaumaßnahmen eingeplant, 10,8 Millionen für das neue Kreishaus, mehr als 7 Millionen für die Erweiterung der Förderzentren. 2022 stehen immerhin 28,6 Millionen im Investitionsplan und 19,9 Millionen in 2023.

Mehr als 90 Millionen Euro Schulden

Dafür werden neue Schulden aufgenommen: 10,8 Millionen Euro allein im nächsten Jahr, sogar 25,8 Millionen in 2021. In 2022 will der Kreis nur noch 4,5 Millionen Kredite neu aufnehmen. Bis dahin ist der Schuldenstand von 56,8 Millionen Euro in diesem Jahr auf 97,9 Millionen Euro in 2022 gestiegen.

Erst in 2023, so führte McGregor aus, plant der Kreis wieder einen Haushalt ohne neue Kredite und Schuldenabbau um 4,6 Millionen Euro.

Die Überschüsse von 87 Millionen werden in der doppelten Haushaltsführung nach einem bestimmten Schlüssel in verschiedene Rücklagen geführt, die zum Eigenkapital des Kreises zählen, erklärt McGregor. Das Eigenkapital des Kreises soll damit bis Ende 2023 auf 166 Millionen Euro steigen.

Dazu gehören unter anderem Anlagevermögen und Bankguthaben, aber auch der Wert von Straßen und Gebäuden. Geschaffene Rücklagen einfach aufzubrauchen geht nicht, betont McGregor. Fehlbeträge etwa können erst aus der Allgemeinen Rücklage beglichen werden, wenn sie nach fünf Haushaltsjahren noch immer bestehen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg.