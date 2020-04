Die Flötentöne online beibringen

Bad Segeberg

Eine junge Flötistin freut sich auf ihre Unterrichtsstunde. Weil sie immer ein wenig Zeit braucht, um gedanklich anzukommen, musizieren sie und ihre Flötenlehrerin gern zu Beginn ein Duett, um "warmzuwerden". Ein Klavierschüler möchte zeigen, wie gut er trillern gelernt hat. Sein Lehrer stellt sich dicht neben ihn und schaut ihm genau auf die Finger. So kann er gut den Feinschliff ansetzen. Unterrichtssituationen, wie sie viele Musikschüler kennen. In diesen Wochen geht das nicht.

Online-Unterricht schnell vorbereitet

Was man für den Online-Unterricht braucht, ist meist schnell aufgestellt: ein PC mit Kamera, Lautsprecher und Mikrofon, ein Laptop oder ein Smartphone, welche dieses Zubehör in der Regel integriert haben. Dazu ein Tool wie Skype oder Zoom, mit dem über eine Internetleitung Kontakt über Video mit Ton aufgenommen wird.

Praktisch gestaltet sich eine Musikstunde über diese Medien nicht so unkompliziert. Vieles ist zu bedenken, damit alles reibungslos läuft. Vor allem im gemeinsamen Spiel von Lehrer und Schüler kann es Probleme geben. "Das funktioniert nur schlecht, weil die Übertragung zeitverzögert ist und es dann nicht mehr zusammenpasst", beschreibt Gitarrenlehrer Jürgen Kok (54) aus Hamburg, der an der KMS rund 40 Schüler hat.

Auch Flötistin Stephanie Lang vom Gut Müssen verzichtet daher auf gemeinsames Musizieren und setzt auf andere Inhalte. Über die Online-Schaltung "kann man hervorragend Technik trainieren", berichtet die 55-Jährige. Sie höre mehr Feinheiten, wenn die Schüler ausschließlich allein spielen. Cassandra Christensen aus Kaltenkirchen, eine von Stephanie Langs rund 40 Querflötenschülern, hat mit Technik-Üben kein Problem, wie die Zwölfjährige berichtet: "Aber ich freue mich auch wieder auf eine richtige Stunde, wenn wir uns live begegnen."

Kein Ersatz für persönlichen Kontakt

"Die aktuelle Situation stellt alle vor große Herausforderungen", betont KMS-Leiterin Christine Braun. Dennoch ist sie froh über die Möglichkeit des "Fernlernens", wie sie sagt. Es sei zwar kein Ersatz für den persönlichen Unterricht, biete aber die Chance, am Ball zu bleiben, statt wochenlang auszusetzen.

Unterstützung der Eltern hilft

Viele Musiklehrer freuen sich auch über die Unterstützung der Eltern von jüngeren Schülern. "Es hilft schon, wenn Mutter oder Vater das Handy hält", sagt Klavierlehrer Olaf Generotzky (56) aus Hamburg, der 20 junge und erwachsene Schüler hat. Denn dann könne er zum Beispiel Fingersätze und Spieltechnik am anderen Ende der Leitung genau beobachten.

Solche Erfahrungen hat auch Björn Puls (49) gemacht. Der Schlagzeuglehrer aus Hamburg kann seinen acht KMS-Schülern, die er in Henstedt-Ulzburg unterrichtet, auch gut auf Finger und Füße gucken, wenn die Kamera dicht dran ist. "Ich habe diese Form des Unterrichts am Anfang total abgelehnt", gibt Puls zu. Jedoch seien seine Schlagzeugschüler zu seiner Begeisterung eifrig bei der Sache. Neben spieltechnischen Fertigkeiten könne man online gut Notenlesen, Koordinationsübungen für Hände und Füße oder auch das Spiel zu Songs aus der Konserve vermitteln.

Ziel: Gemeinsam zu spielen

Wichtig ist die Bereitschaft aller Beteiligten, damit der ungewohnte Unterricht ständig optimiert werden kann, haben die befragten Lehrer festgestellt. Dann klappt es vielleicht bald generell auch mit dem Zusammenspiel besser. Katja Krüger (54) aus Quickborn, die unter anderem Fagott, Oboe und Querflöte unterrichtet, arbeitet momentan daran, mit einem fünfköpfigen Ensemble über das Programm Zoom gemeinsam zu spielen: "Wenn die Internetverbindung gut ist, kann das klappen. Die einzelnen Stimmen wären dann kaum noch zeitversetzt."

Zum Vergleich: "In einem Orchester dauert es ebenfalls einige Millisekunden, bis der Klang eines Instruments einmal quer durch den Raum bei einem anderen ankommt. Und da funktioniert das Zusammenspiel auch", gibt die Musiklehrerin zu bedenken. Sie unterrichtet bereits seit einiger Zeit online, da einige ihrer 33 Schüler weit entfernt wohnen oder studieren, aber trotzdem weiter bei ihr Unterricht haben möchten. Bereits vor zwei Jahren beteiligte sie sich am Projekt "Mobiles Musizieren in Schleswig-Holstein", das über den Landesverband der Musikschulen vom Amt für ländliche Räume in Auftrag gegeben worden war.

Schüler müssen sich wohlfühlen

Dass sich die Schüler wohlfühlen, ist allen Lehrern wichtig. Im Unterricht von Angesicht zu Angesicht ist das meist gut zu sehen und zu spüren durch entsprechende Mimik und Gestik. Beides ist wichtig, damit der musikalische Gesamteindruck stimmt. Ein Grund zum Beispiel für Lehrerin Stephanie Lang, das therapeutische Musizieren mit zumeist mehrfach behinderten Menschen nicht online zu gestalten: "Die Emotionen, die in diesen Gruppen so wichtig sind, können nicht oder nur zeitversetzt rüberkommen. Das geht nicht", sagt sie.

Viele Lehrkräfte und Schüler wünschen sich den Unterricht von Angesicht zu Angesicht zurück. Aber manche Details bereiten auch in dieser Form des Lernens Freude oder werden zu kleinen Ritualen. "Wenn wir Verbindung aufgenommen haben, haben viele schon das Instrument gestimmt, und ich begrüße sie mit 'Wie geht’s dir?'", erzählt Gitarrenlehrer Kok. Auch Klavierlehrer Generotzky hat ein Ritual eingeführt: "Zum Abschied winken wir immer in die Kamera."

