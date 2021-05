Kreis Segeberg

Im Kreistag hat die Mehrheit aus CDU, SPD und Wi-Se eine Senkung der Kreisumlage um 1,5 Punkte beschlossen – auch wenn der Nachtragshaushalt dadurch einen Fehlbetrag von 1,7 Millionen aufweist. Dagegen hatten fast alle kleinen Fraktionen gestimmt: Grüne, AfD, FDP, Linke und Freie Wähler. Mit ihrer Forderung nach einer „schwarzen Null“ konnten sie sich am Ende nicht durchsetzen. Die Kommunen im Kreis werden somit um 5,7 Millionen Euro entlastet.

Kreishaushalt im Minus

Die Kreisumlage wird von den Kommunen – je nach Finanzkraft – an den Kreis gezahlt. Sie ist die Haupteinnahmequelle für den Kreishaushalt. Die Kommunen hätten sich eine Entlastung verdient, begründete Edda Lessing, SPD-Fraktionsvorsitzende, ihren Antrag auf eine Senkung der Kreisumlage um 1,5 Punkte auf 29,75 Prozent für dieses Jahr.

Sie seien etwa durch Aufgaben wie Kitaausbau stark belastet. „Wohl wissend“, dass durch die Senkung ein Defizit von 1,7 Millionen Euro im aktuellen Haushalt entstehen würden.

CDU wollte noch weiter senken

Bereits im April hatte der Hauptausschuss für eine Absenkung um 1,5 Punkte gestimmt mit der Mehrheit aus SPD und CDU. Letztere forderten gar eine Absenkung um 2 Prozentpunkte.

In den vergangenen Jahren habe der Kreis immer wieder mit Überschüssen in Millionenhöhe geplant, die dann noch höher ausgefallen seien am Ende des Jahres, begründete CDU-Fraktionsvorsitzender Torsten Kowitz seinen Antrag. „Schluss mit der Schwarzmalerei“, forderte er an die Kritiker gewandt.

Ungewöhnliche Allianz fordert "schwarze Null"

Diese Überschüsse seien aber entstanden, weil Projekte nicht wie vorgesehen umgesetzt wurden. „Diese Projekte sind ja nicht weg, die bleiben“, hielt Grünen-Fraktionschef Arne Hansen dagegen. Um gestalten zu können, sei im Haushalt auch Gestaltungsspielraum nötig. Er beantragte daher eine Absenkung um lediglich 0,75 Punkte.

Damit schloss er sich der Forderung von der FDP, AfD, Linken und den Freien Wählern an, um ein Defizit im Haushalt zu vermeiden - eine ungewöhnliche Allianz, wie Hansen feststellte.

„Das wird jetzt ein genehmigungspflichtiger Haushalt“, mahnte etwa Holger Weihe von den Linken. „Das heißt, wir sind nicht mehr Herr unserer Entscheidungen“, wandte Rainer Schuchardt (Freie Wähler) ein. Das Argument der CDU, am Ende rücke sich der Haushalt schon zurecht, ließ auch die AfD nicht gelten: „Wir wollen die schwarze Null sehen“, forderte Fraktionsvorsitzender Heiko Evermann. Und FDP-Fraktionschef Klaus-Peter Schroeder kündigte an, gegen den Nachtragshaushalt zu stimmen bei einer höheren Absenkung.

Abstimmung über Kreisumlage

Nur die Wi-Se schlug sich von den kleineren Fraktionen auf die Seite der CDU und forderte ebenfalls eine Absenkung um 2 Punkte: „Das Geld versickert ja nicht in den Kommunen“, sagte Toni Köppen, der künftig nicht mehr im Kreistag sitzt, weil er im Juni sein Amt als Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg antritt.

Nach mehreren Abstimmungen fand die Absenkung um 1,5 Prozentpunkte eine Mehrheit mit 37 Stimmen von CDU, SPD und Wi-Se gegen 23 Nein-Stimmen von Grünen, AFD, FDP, Linken und Freien Wählern. Der Nachtragshaushalt mit einem Fehlbetrag mit knapp 1,7 Millionen Euro wurde anschließend mit 48 Ja-Stimmen angenommen.