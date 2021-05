Kreis Segeberg

Der Wege-Zweckverband (WZV) will aus steuerlichen Gründen sein Abrechnungsmodell für die Müllabfuhr umstellen. Entgelte werden ab 2023 mit 19 Prozent Umsatzsteuer belegt. Dies soll durch eine Umstellung auf Gebühren verhindert werden – andernfalls würden die Kosten für den Entgelthaushalt um mehr als elf Prozent oder 2,4 Millionen Euro steigen.

Neue Grundgebühr und Zahlung pro Tonnenleerung

Im Zuge dieser Umstellung soll nun aber das ganze Abrechnungssystem verändert werden. Geplant ist eine Grundgebühr für jeden Haushalt, darüber hinaus sollen Kunden nur zahlen, wenn die Tonne auch tatsächlich geleert wird.

Dies soll ein Anreiz sein, die Müllfraktionen besser zu trennen und Abfall zu vermeiden. Der WZV-Kunde soll sich also jede Woche neu entscheiden: Stelle ich die Tonne zur Abholung vor die Tür, weil sie voll ist, oder erst eine Woche später, weil sie beispielsweise noch zu einem Viertel leer ist?

Kostenlose Strauchgut- und Sperrmüllsammlung soll entfallen

Änderungen sind auch bei der Strauchgut- und Sperrmüllsammlung geplant: Die kostenlose Abholung beim Kunden entfällt, aber die Anlieferung beim Recyclinghof ist bis zu einer bestimmten Menge kostenfrei.

"Das Bringsystem soll gestärkt werden", erklärte Mathias Morgenstern von der Beraterfirma Econum, die für den WZV das Modell entwickelt hat. Dann könnten die Fraktionen im Sperrmüll besser getrennt werden. Eine Abholung gegen Gebühr soll es weiterhin geben. Nach Prognosen von Econum soll das neue System zu einer deutlichen Kostenreduzierung beim WZV führen. Verbandsbeirat und Hauptausschuss haben sich bereits einstimmig für das neue Gebührenmodell ausgesprochen.

Sorge um Zunahme bei illegalem Müll

In der Verbandsversammlung des WZV sollte am Freitag das Modell zur Weiterentwicklung abgestimmt werden. Ein Alternativmodell, das sich stärker am aktuellen Bio-Plus-System orientiert, wäre damit aus dem Rennen. Aber einige Verbandsmitglieder waren noch nicht überzeugt.

Kritisiert wurde vor allem das geänderte Sperrmüllsystem. Schon jetzt gebe es immer wieder Probleme mit illegal entsorgtem Sperrmüll in der Natur, gab etwa Ulrike Schmidt, Bürgermeisterin aus Henstedt-Ulzburg zu bedenken. Das Problem werde weiter zunehmen, wenn die kostenlose Sperrmüllsammlung eingestellt werde. Das sei nicht bürgerfreundlich.

Lesen Sie auch:Mehr illegale Müllentsorgung in Schleswig-Holstein

Die Möglichkeit der kostenlosen Anlieferungsmöglichkeit beim Recyclinghof überzeugte auch Klaus-Peter Waldheuer, Bürgermeister von Fredesdorf, nicht. Hier seien vor allem ältere Menschen benachteiligt. "Wer schon einmal versucht hat, einen Sessel in den Pkw zu wuchten, weiß wie schwer das ist." Zukünftig werde der alte Sessel dann wohl eher im Knick landen, glaubt er.

Mindestleerung und Grundgebühr gegen Fehlanreize

Auch beim Restmüll könnten solche Effekte auftreten, wenn dadurch die Tonnenleerung gespart werden kann – und dadurch Geld. Um hier keine Fehlanreize zu schaffen, erklärte Morgenstern, gibt es eine Mindestleerung und die Grundgebühr. Das Mindestleerungsvolumen liegt bei 15 Liter pro Haushalt pro Woche.

Wer also seine Tonne nur ein- oder zweimal im Jahr entleeren lässt, habe davon keinen Vorteil. Vielmehr sollen die Müllbehälter nur noch geleert werden, wenn sie auch wirklich voll sind. Derzeit komme es nicht selten vor, dass die Tonnen nur halb gefüllt sind. Über ein Chip an den Behältern wird am Ende genau abgerechnet, welche Tonne wie oft gekippt wurde.

Benachteiligung von Mietern in Mehrfamilienhäusern

Bei diesem System sehen sich vor allem Mitglieder aus städtischen Bereichen benachteiligt, etwa Dieter Riemenschneider aus Henstedt-Ulzburg. "Ich wohne in einem Rentnerhaushalt in einem Mehrfamilienhaus", schilderte er. Er habe gar keinen Einfluss darauf, wann die Tonne zur Entleerung gegeben wird. "Das macht die Hausverwaltung." Auch die Grundgebühr stört ihn. "Ich soll damit ein Mindestvolumen zahlen, das genauso für eine Familie gilt, und das ich nie verbrauche." Das sei nicht gerecht, deshalb könne er auch nicht für dieses Modell abstimmen.

Lesen Sie auch:Illegaler Müllberg in Norderstedt sechs Meter hoch

Zudem prognostiziert Econum für die Großbehälter von 660 und 1100 Litern eine Kostensteigerung bis zu 50 Prozent. Davon seien vor allem Mehrfamilienhäuser in städtischen Bereichen betroffen. Das wurde bereits vor der Sitzung am Freitag kritisiert. "Die Großbehälter werden viel teurer und das wird auf den Einzelnen umgelegt", kritisiert auch Stefan Weber, Bürgermeister in Sievershütten. Man müsse die Entscheidung doch nicht übers Knie brechen.

WZV-Spitze verteidigt Modellentwurf

Hanno Krause, Bürgermeister in Kaltenkirchen, stellte sich gegen den Eindruck, das Modell sei "mit heißer Nadel gestrickt". Auch Gremienmitglieder des WZV hätten in einer Lenkungsgruppe daran mitgearbeitet, die im Januar das erste Mal zusammengekommen war. Er könne sich kein anderes Modell vorstellen, so Krause.

Trotzdem nehme er die Anmerkungen ernst. Das Votum in der Verbandsversammlung könnte sehr knapp ausfallen, so sein Eindruck, daher beantragte Krause eine Vertagung der Entscheidung über die Müllgebühren auf die nächste Verbandsversammlung im August. Offene Fragen könnten bis dahin geklärt werden.

Entscheidung über Müllgebühren auf August verschoben

Die WZV-Spitze schien frustriert über die Situation. "Sie werden nicht drumherum kommen, irgendwann entscheiden zu müssen", sagte Verbandsvorsteher Peter Axmann. Er könnte jetzt keinen anderen Vorschlag vorlegen, das Modell sei entscheidungsreif. "Ich bitte Sie, dem Modell eine Chance zu geben." Zudem brauche es Zeit, das Projekt umzusetzen. "Ein Jahr ist dafür wenig Zeit." Bei sieben Gegenstimmen von 60 anwesenden Mitgliedern wurde die Entscheidung trotzdem auf die nächste Sitzung im August verschoben.