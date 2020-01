Krumbiegel singt gegen Rechts

Sülfeld

Pastor Paar ist einer der Organisatoren des Musikfestivals. „Es kam eins zum anderen“, erzählt er. Eine Sülfelderin habe ihm berichtet, dass Krumbiegel bereit wäre, für ein Konzert nach Sülfeld zu kommen, eine andere Frau berichtete Paar von den vielen Bands und Künstlern in der Umgebung. „So entstand die Idee, für das Benefizkonzert“, sagt Paar.

Prinzen-Sänger tritt in der Kirche in Sülfeld auf

Beginn ist am Sonnabend, 15. Februar, um 15.30 Uhr. Auf zwei Bühnen, in der Kirche und in der Remise, werden alle halbe Stunde verschiedene Musiker auftreten, hauptsächlich aus Sülfeld, Bad Oldesloe und der näheren Umgebung. „ Sebastian Krumbiegel wird dann gegen 20 Uhr in der Kirche ein Konzert geben, als krönender Abschluss“, erzählt der Pastor. Krumbiegel ist Sänger der Leipziger Band Die Prinzen („Alles nur geklaut“) und auch als Solokünstler aktiv. Der 53-Jährige engagiert sich seit Jahren bei diversen Veranstaltungen und Organisationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, so zum Beispiel bei „ Leipzig zeigt Courage“ oder dem Feine Sahne Fischfilet-Festival „Wasted in Jarmen“. Für sein Engagement wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet.

Schwere Monate für Sülfeld

Jetzt kommt der deutsche Musik-Star auch in das 3500-Seelen-Dorf Sülfeld, das ein schweres Jahr hinter sich hat. Seit Oktober kam es in Sülfeld immer wieder zu unangenehmen Begegnungen und Auseinandersetzungen mit drei im Dorf lebenden jungen Neonazis, die sich der rechtsextremen Vereinigung „Aryan Circle“ angeschlossen haben. Sie folgen damit Bernd T. aus Bad Segeberg, einer ehemals schillernden Figur der rechten Szene, die viele Jahre im Gefängnis verbracht hat. Neben dem Verteilen von Nazi-Aufklebern, Handgreiflichkeiten und aufgeschlitzten Autoreifen sorgten die drei Neo-Nazis auch mit Drohungen für viel Unruhe im Dorf. Mittlerweile lebt wohl nur noch einer der drei in Sülfeld.

Der Eintritt ist frei, Spenden für Zebra

Auch wenn wieder etwas Ruhe eingekehrt ist – Sülfeld will nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr nicht ruhig bleiben. Paar spricht von einer „verwundeten Dorfseele“, die immer noch geheilt werden will. Das Benefizkonzert könnte dabei helfen. Der Eintritt für das Festival ist kostenlos. Die Veranstalter sammeln Spenden für den Verein Zebra, der Opfer rechter Gewalt unterstützt. Auf dem Pastoratsplatz soll außerdem ein Food-Truck stehen. Details zu den auftretenden Bands sollen in den nächsten Tagen folgen, verspricht Paar. Ob Krumbiegel nun um 20 oder um 20.15 Uhr auftritt, stehe noch nicht fest. Dass der Prinzen-Sänger nach Sülfeld kommt, sei aber sicher.

