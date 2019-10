Norderstedt

Künftig müssen 50 Prozent der neuen Wohnflächen in Norderstedt Sozialwohnungen sein, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Die Vorgabe beziehe sich jedoch nur auf Bauprojekte mit mindestens 30 Wohneinheiten und nur auf künftige Bebauungspläne, nicht auf bestehende. Das beschloss die Stadtvertretung am Dienstagabend.

Den Antrag hatten CDU, SPD, Grüne und Linke gemeinsam eingebracht. Er wurde mit 24 zu 10 Stimmen angenommen. Gegen den Antrag stimmten die FDP, die AfD und die Wählergemeinschaft "Wir in Norderstedt".

Novum in Schleswig-Holstein

Bisher mussten Wohnungsbauunternehmen in Norderstedt 30 Prozent der Wohnfläche als geförderte Wohnungen ausweisen – 30 Prozent gelten zum Beispiel auch in Kiel. Norderstedt sei mit den 50 Prozent ein Novum im Norden, sagte ein Sprecher des Bauministeriums in Kiel.

In Norderstedt sollen je 25 Prozent der Wohnfläche nach dem ersten und nach dem zweiten Förderweg gebaut werden. Die Einkommensgrenzen für Singles sind 1700 Euro beziehungsweise 2040 Euro brutto. Familien mit zwei Kindern dürfen maximal 3300 Euro oder 3960 Euro verdienen.

Von dpa/RND