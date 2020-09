Am 10. Januar vor drei Jahren, um 15.04 Uhr, war es vollbracht. Nach 43.000 Kilometern hatten sie New York City erreicht. "Sie" – das sind Anne Knödler, Elisabeth Oertel, Efy Zeniou, Kaupo Holmberg und Johannes Fötsch. Die Erlebnisse der Kunsthochschüler sind jetzt in Bad Segeberg im Kino zu sehen.