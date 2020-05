Abwehrpfahl gegen Coronavirus

Am Ortsrand von Fredesdorf hinter Hecken und Gebüsch brummt die Motorsäge. Pädagogin Steffi Weilkiens, die sonst im Förderzentrum in Wahlstedt unterrichtet, bearbeitet Baumstämme. Ihr jüngstes Werk: Ein modellierter Coronavirus-Abwehrpfahl aus Holz. Ganz ernst gemeint ist der Name aber nicht.