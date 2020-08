Carsten Schroedter, Betreiber des Summerby Saloon & Gun Store in Hartenholm ist froh, dass wieder Leben in seinen über die Gemeinde hinaus bekannten Veranstaltungsraum im Westernstyle einkehrt. Am Mittwoch, 12. August, ist das Kulturfestival 2020 zu Gast bei Schroedter und seinem Team.