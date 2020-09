Der Umwelt- und Naturschutz, der Erhalt der Erde treibt die Jugendlichen um. Angelehnt an die Bewegung Fridays for Future haben Schüler aus Bad Segeberg geschrieben, gedichtet und gezeichnet. Später erscheint ein Buch. Teile präsentieren die Jugendlichen im Kulturhaus Remise in Bad Segeberg.

Kunstprojekt in Segeberg - 80 Jugendliche in Sorge um die Umwelt

Kunstprojekt in Segeberg - 80 Jugendliche in Sorge um die Umwelt

Von Friederike Kramer