Kurt Göttsch, Gemeindevertreter von Bündnis 90/Die Grünen in Henstedt-Ulzburg, gibt sein Mandat auf und tritt als Gemeindevertreter zurück. Das teilt der Kommunalpolitiker am Donnerstag mit. Damit fällt sein Sitz an die Wählergemeinschaft WHU zurück. Die Ausschüsse müssen neu besetzt werden.