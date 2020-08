Henstedt-Ulzburg

„Ich stehe vor einer Hüft-Operation und habe darüber nachgedacht, ob ich diese Belastungen in den nächsten Jahren weiterhin tragen möchte und tragen kann“, sagt der Grüne. Er habe sich gefragt, ob ein Weitermachen im Interesse der Fraktion und Partei sei. „Ich habe mich entschieden, die Belastungen runterzufahren und Verantwortung abzugeben. Mit dieser Entscheidung will ich auch ein Zeichen für die Kommunalwahl 2023 setzen. Unsere Fraktion wird jetzt mit frischem Wind und durch weitere personelle Veränderungen in den Ausschüssen gut aufgestellt und auf 2023 gut vorbereitet sein“, fasst Kurt Göttsch seine Entscheidung zusammen.

Grüne verstärken sich weiter

„Die letzten beiden Jahre haben sehr viel Kraft gekostet, wir haben eine eigenständige neue Fraktion aufgebaut, die im Ort Anerkennung wegen der vielen Aktivitäten erfährt. Von ursprünglich zehn Mitgliedern sind wir inzwischen auf 17 Mitglieder gewachsen und in den nächsten Tagen werden wir weiteren Zugang bekommen“, sagt Göttsch. Dabei werden auch bekannte Gesichter wieder zurück in die Politik kommen, kündigt Kurt Göttsch an.

Die Aufgabe mit den Neumitgliedern und die Arbeit in den Ausschüssen hätten ihn sehr gefordert. „Von einem ,nebenberuflichen Ehrenamt’ war und ist schon oft nicht mehr die Rede“, meint Göttsch.

Kurt Göttsch bleibt in Ausschüssen aktiv

Ganz zurückziehen wird Kurt Göttsch sich aber nicht. Er werde weiter aktiv im Planungs- und Bauausschuss sowie im Hauptausschuss die Interessen der Grünen vertreten. Er hoffe aber auch, dass er nach überstandener Operation und der Reha wieder mehr Zeit für seine Familie und seine Hobbys haben werde. „Politik ist ja nicht alles“, meint Göttsch, der bis zur Gründung der Grünen Mitglied der Wählergemeinschaft WHU war.

Neuwahl zum Fraktionsvorsitz Ende September

Gemäß der Geschäftsordnung der Fraktion übernimmt sein Stellvertreter Thorsten Möhrcken bis zur Neuwahl der Fraktionsspitze den Vorsitz. Die Neuwahlen sind für Ende September geplant. Möhrcken dankt Kurt Göttsch für sein Engagement beim Aufbau der Grünen-Fraktion und freut sich, dass Göttsch mit seiner Fachkompetenz weiter im Hauptausschuss aber speziell im Planungs- und Bauausschuss eine wichtige Rolle einnehmen wird, wenn es um die Gestaltung unseres Ortes geht.

Anja Hampel und Ulf Klüver, Sprecher des Grünen-Ortsverbandes Henstedt-Ulzburg, zollten Kurt Göttsch „Respekt und Anerkennung für Deinen Schritt und Deine Entscheidung“.

