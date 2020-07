Kreis Segeberg

Denn zuletzt war das Höchsttempo wegen des schlechten Straßenzustands erst von 50 auf 30 km/h gesenkt worden. Dies hatte die Kreisverkehrsaufsicht auf Ansinnen des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr ( LBV) verhängt. Mit glattem Asphalt könnten Autolenker jetzt zum schnellen Fahren verleitet sein.

Groß Rönnau setzt auf die Wirkung seiner neuen Geschwindigkeitsmesstafel. Und vorsorglich hat Bürgermeister Joachim Rathje schon mal mit der Polizei Kontakt aufgenommen: "Ich schicke denen die ersten Daten unserer Tafel. Wenn da wirklich deutlich zu schnell gefahren wird, hat sie zugesagt, umgehend zu kommen und ihre Anlage dort aufzustellen."

Radweg sollte zunächst außen vor bleiben

Gemeinsam mit dem Kreis überwacht die Polizei mit mobilen Geräten den fließenden Verkehr an gefährlichen Stellen im Kreis Segeberg.

Zunächst nicht mit saniert wurde der Radweg an der L68, der zwischen den beiden Dörfern marode geworden war. Radfahrer hatten sich zunehmend über Schlaglöcher, Wurzelaufbrüche, ungleiche Pflasterungen und Unterspülungen an der Travebrücke beklagt. Der Landesbetrieb hatte anfangs klargestellt: "Der Radweg war nicht Bestandteil der Maßnahme."

Arbeiter rückten dann doch an

Doch kurz nach dieser Auskunft rückte die Autobahn- und Straßenmeisterei Segeberg dann doch an und begann, die schlimmsten Stellen des Radweges zu reparieren. "Obwohl die Brücke über die Trave erst vor kurzem renoviert worden ist, hat es hier wieder Unterspülungen gegeben", erläuterte einer der Arbeiter, der mit Kollegen die Rampen zur Holzbrücke mit einer neuen Pflasterung versah.

"Der Radweg hier ist sehr problematisch, weil beiderseits Bäume ihre Wurzeln unter die Asphaltdecke schieben und diese damit aufbrechen." Asphalt wurde durch Betonsteine ersetzt. Wenn dann die Baumwurzeln wieder wachsen würden, so der Arbeiter, könne das relativ einfach korrigiert werden.

Innerhalb des Ortes kein Problem

Bürgermeister Joachim Rathje war nicht glücklich über den Zustand des Radweges dort: "Innerhalb unserer Ortsdurchfahrt in Groß Rönnau sind wir für die Radwege verantwortlich. Das haben wir auch im Griff."

Er ist begeistert von der schnellen Bauausführung bei der Straßensanierung. "Die waren einen Tag früher fertig als geplant."

Gleich auch Laternen umgerüstet

Stolz ist er auf die zeitgleich zur Straßensanierung erfolgte Umstellung der Straßenbeleuchtung in Groß Rönnau auf stromsparende LED-Technik: "Die brauchen wir nicht einmal nachts abzustellen, sondern nur ab 23 Uhr zu dimmen, und sparen doch so viel Strom, dass die Umrüstung sich bald bezahlt gemacht hat."

Froh ist ebenfalls Klein Rönnaus Bürgermeister Dietrich Herms. "Besonders die Information der Anlieger hat hervorragend funktioniert." Die Anwohner hätten deshalb genau gewusst, wann sie nicht mit dem Pkw auf ihr Grundstück fahren konnten. Außerdem seien die Arbeiten sehr zügig verlaufen.

Land hatte Sanierung vorgezogen

Ursprünglich hatte das Land die Sanierung erst in ein paar Jahren vorgesehen. Doch der Straßenzustand hatte sich schneller verschlechtert als erwartet. Ursache des Übels war auch eine Reparatur im vorigen Jahr gewesen. Risse im Asphalt waren mit Bitumen überspritzt und darauf dann Rollsplitt geschaufelt worden.

Mit der Folge, dass ein Waschbrett ähnlicher Belag entstanden war. Bei Lkw-Fahrten schepperte es laut, hatten sich Anlieger beschwert. Auch Tempo 30 hatte in ihren Augen nicht geholfen.

In drei Abschnitten

Letztlich sagte der LBV auf Drängen der Gemeinden und mancher Anwohner zu, die Fahrbahn vier Zentimeter tief abzufräsen und mit einer neuen Verschleißdecke zu versehen. Der Baubeginn hatte sich von März auf Ende Juni verzögert. Bürgermeister Herms war im Januar noch skeptisch gewesen: "Ich wäre ja schon froh, wenn sie zum Ende des Jahres fertig werden."

Die Bornhöveder Firma Strabag baute in drei Abschnitten zwischen B432 und nördlichem Ortsausgang Groß Rönnau, jeweils unter Vollsperrung. Saniert wird bis Anfang August die L68 auch am anderen Ende, in Dersau.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.