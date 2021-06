Sülfeld

Am 1. Juni hat LVD Krone die Busch-Poggensee Niederlassung in Sülfeld offiziell übernommen. Bereits Ende April hatte der amerikanische Landmaschinenhersteller John Deere die kommissarische Vertriebsverantwortung für die Region um Sülfeld dem Unternehmen LVD Krone übertragen, nachdem John Deere die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Partner Busch-Poggensee kurzfristig gekündigt hatte. Über die Gründe wurde nichts bekannt gegeben, viele Gerüchte kursieren in der Branche.

Region zwischen Hamburg, Lübeck und Bad Segeberg abgedeckt

"Für uns kam das Angebot von John Deere zwar überraschend, aber gerade die Region rund um Sülfeld bietet ein strategisch hochinteressantes Potenzial, denn Sülfeld liegt nur etwa 60 Kilometer nördlich von unserem Standort Alt-Mölln und schließt sich nahtlos an unser bestehendes Vertriebsgebiet an", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens LVD Krone. Damit könne man nun die Region zwischen Hamburg, Lübeck und Bad Segeberg flächendeckend bearbeiten und "so wertvolle Synergien in den Bereichen Service, Vertrieb und Gebrauchtmaschinenvermarktung effizient nutzen".

Das biete die Chance für nachhaltiges Wachstum. "Insofern haben wir nicht lange überlegen müssen, ob wir unser Engagement in Schleswig-Holstein ausweiten wollen", sagen die Geschäftsführer von LVD Krone, Dorothee Renzelmann und Ludger Gude.

Busch-Poggensee hatte sich bereits verabschiedet

Gemeinsam mit der Geschäftsführung der Busch-Poggensee GmbH habe Krone sich "in sehr konstruktiven Gesprächen geeinigt, dass die Geschäftstätigkeit am Standort Sülfeld durch unser Unternehmen weitergeführt wird", verkündete LVD Krone in den sozialen Medien. Busch-Poggensee hat sich vor einigen Tagen bereits auf demselben Weg für das jahrelange Vertrauen bei den Kunden bedankt.

John Deere hatte im April das Aus der Zusammenarbeit mit Busch-Poggensee verkündet. Der amerikanische Konzern vergibt exklusive Vertriebsrechte, die er für den Standort Sülfeld dem Unternehmen LVD Krone angeboten hatte. Durch die Kündigung von John Deere waren der Hauptlieferant, der Vertrag und das Vertriebsgebiet für Busch-Poggensee weg. Die Immobilie, die im Besitz der Familie Poggensee ist, wurde nun langfristig an LVD Krone verpachtet.

Kunden werden demnächst informiert

Die Leitung des neuen LVD Krone Standorts in Sülfeld übernimmt Torsten Poggensee, der damit zu seiner früheren Wirkungsstätte zurückkehre. Er war vor einigen Jahren aus dem Betrieb Busch-Poggensee ausgeschieden. "Auch die meisten Mitarbeitenden und Azubis werden den Kunden bestens bekannt sein, schließlich haben wir dem Großteil mitgeteilt, dass wir das Arbeitsverhältnis mit ihnen sehr gerne fortsetzen möchten", erklärt Renzelmann.

"Ebenso werden wir die Kunden in der Region, für die wir ja schon in den vergangenen Wochen als Ansprechpartner zur Verfügung standen, schnellstmöglich schriftlich informieren, dass wir uns nun langfristig hier niederlassen." Man freue sich sehr darauf, "die Landwirte und Lohnunternehmer rund um Sülfeld noch besser kennenzulernen, um sie bedarfsgerecht und zukunftsorientiert beraten zu können."

Auch künftig werden in Sülfeld Landmaschinen der Marke John Deere vertrieben und repariert. LVD Krone ist nach eigenen Angaben der größte Vertriebspartner von John Deere in Deutschland und einer der größten in Europa.

LVD Krone hat nun 440 Mitarbeitende

Mit dem neuen Standort in Sülfeld wächst das LVD Krone-Mitarbeiterteam auf insgesamt mehr als 440 Beschäftigte, die an 18 Standorten in drei Regionen tätig sind: Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrücker Land (LVD Krone West), Sachsen-Anhalt und Thüringen (LVD Krone Ost) sowie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern (LVD Krone Nord).

Was mit den anderen Busch-Poggensee-Standorten geschieht, steht noch nicht offiziell fest. Dort soll - so von John Deere angekündigt - das Unternehmen Rebo Landmaschinen einsteigen. Die Gespräche laufen derzeit. Es geht um die Standorte Albersdorf, Dätgen und Lütjenburg.