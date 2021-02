Kreisverkehre sind bei Autofahrern beliebt, weil sie, anders als an Ampeln, nie lange warten müssen. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Itzehoe sieht das aber anders. Er erteilte jetzt dem Ansinnen der Stadt Bad Bramstedt eine Absage, die Famila-Kreuzung in einen Verkehrskreisel umzubauen.