Damsdorf/Tensfeld

"Wir haben eine Anordnung zur Anhörung an den Betreiber geschickt, dass die weitere Ablagerung auf der Deponie gestoppt wird", bestätigt Martin Schmidt, Sprecher beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume auf Nachfrage von KN-online.

LLUR warnte WZV schon im September

Das genehmigte Ablagerungsvolumen sei bereits erreicht, sogar schon überschritten, es bestehe Handlungsbedarf, begründet Schmidt. Für den aktuellen Ablagerungsbetrieb auf der Deponie fehle dem WZV der erforderliche Planfeststellungsbeschluss.

Bereits im September habe das LLUR den WZV darauf hingewiesen, dass das Erreichen des genehmigten Ablagerungsvolumens die umgehende Stilllegung einer Deponie zur Folge habe, erklärt Schmidt. Der WZV sei aufgefordert worden, Informationen zum Verfüllungsgrad vorzulegen, die Frist dafür sei dann nochmal um zwei Monate verlängert worden.

Deponie nimmt keine Abälle mehr an

Nun macht das LLUR Ernst. Das Schreiben zur Anhörung an den WZV ist am Montag in Bad Segeberg eingetroffen, bestätigt WZV-Verbandsvorsteher Peter Axmann.

"Unbeschadet einer rechtlichen und tatsächlichen Klärung des Sachverhalts wird der WZV als vorsorgliche Maßnahme mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres keine Abfälle auf der Deponie annehmen", teilt Axmann schriftlich mit.

Laut LLUR hat der WZV nun einen Monat Zeit für eine Anhörung bevor die Anordnung zum Ablagerungsstopp erstellt und wirksam wird.

Jährliche Abfallmengen auf der Deponie gesunken

Weiterreichende Konsequenzen sieht Axmann trotzdem nicht. Die Entsorgungssicherheit sei weiterhin gewährleistet. Die kurzfristigen betrieblichen und wirtschaftlichen Auswirkungen dürften sich in Grenzen halten, so Axmann, "weil die Abfallmengen für die Deponie in den letzten beiden Jahren ohnehin sehr stark rückläufig waren".

2019 wurden es knapp 11.000 Tonnen in die Zentraldeponie eingelagert, 2020 nur noch etwa 5200 Tonnen. Die Entsorgungssicherheit sei trotz des Annahmestopps und der drohenden Schließung durch das LLUR gesichert, für die Abfälle könnten andere Entsorgungswege verfügbar gemacht werden, so Axmann.

Überfüllung wurde jahrelang dementiert

Jahrelang hatten Kritiker auf die Verfüllung der WZV-Deponie hingewiesen – und immer wieder hatte die WZV-Spitze dementiert. Es sei noch Platz auf der Deponie, sie könne bis 2030 verfüllt werden.

Der WZV kann die Deponie nun nicht einfach zumachen. Sie müsste aufwändig abgedeckt und auf viele Jahre beobachtet werden. Nach jüngeren Berechnungen würde eine Deponienachsorge 60 Millionen Euro kosten – Geld, das der WZV nicht hat. Es fehlen derzeit 24 Millionen Euro.

Deponieerweiterung wird dringender

Die hätten auch mit der vermeintlichen Restkapazität der Deponie nicht erwirtschaftet werden können. Axmann, selbst erst seit Mitte 2019 Verbandsvorsteher, will die Deponie deshalb erweitern. Die Pläne wurden erstmals Ende 2019 öffentlich.

Im Sommer 2020 erklärte Axmann dann, dass die Deponie in Teilen überhöht und damit de facto auch verfüllt ist. Ein neues Planfeststellungsverfahren sei damit sowieso nötig, gleichzeitig könnten damit die Kapazitäten erhöht werden. Die Verbandsversammlung hat bereits zugestimmt, das Erweiterungsverfahren voranzutreiben.

Es geht um eine Erweiterung der Deponie um 440.000 bis 1,2 Millionen Kubikmeter. Für dieses Jahr sind für das Verfahren knapp 200.000 Euro im Haushalt des WZV eingestellt. Mit einer Genehmigung rechnet der WZV jedoch nicht vor dem dritten Quartal 2022.