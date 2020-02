Frank Homrich: "Feuerwehren wollen mehr Wertschätzung"

Was wollen Sie ändern und warum?

Frank Homrich: Nahezu 50.000 Feuerwehrangehörige in 1342 Freiwilligen Feuerwehren sind rund um die Uhr für die Sicherheit unserer Mitbürger im Einsatz. Rund 50.000 Mal wurden sie 2018 alarmiert. Das Ganze geschieht ehrenamtlich – wenn man von den vier Berufsfeuerwehren im Land absieht. Diese ehrenamtliche Leistung zu jeder Tages- und Nachtzeit geht weit über das „normale“ Ehrenamtsengagement hinaus und verdient dadurch eine besondere breite öffentliche Anerkennung, und zwar nicht in Form von „Sonntagsreden“, die am Montag vergessen sind.

Welche Entschädigungen oder Belohnungen soll es geben?

Ich habe die aktuelle Diskussion zunächst an das Thema Aufwandsentschädigung geknüpft – wissend, dass das die finanziellen Möglichkeiten vieler Kommunen sicher überlastet und im Kern auch gegen unser Gebot der Freiwilligkeit läuft. Aber beim Thema Geld hat man automatisch Zuhörer, und die brauchen wir erst mal.

Wie viel Geld sollte gezahlt, und wie sollte abgerechnet werden: Monatspauschalen oder nach Einsatzzahlen?

Es muss gar nicht zwangsläufig um Geld gehen. Es geht zunächst um Wertschätzung, die sich in Gesten ausdrückt – einerseits als Boni für die Einsatzkräfte und andererseits auch als Anreiz, sich für eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr zu begeistern. Das kann vom freien Eintritt ins Freibad, freien Parken bis zu Vergünstigungen im Öffentlichen Personennahverkehr reichen. Jede Gemeinde muss da selbst prüfen, wo sie Möglichkeiten hat. Auch wäre es wünschenswert, wenn sich Bürgermeister bei ihren örtlichen Betrieben stark machen für Bonusangebote für ihre Feuerwehrangehörigen.

Mit welchem Tenor ist darüber im Landesvorstand gesprochen worden?

Der Tenor im Vorstand war und ist immer schon gewesen, dass die Mitgliedschaft in einer Feuerwehr attraktiv sein muss. Das bezieht moderne Ausstattung und Führung ebenso ein wie örtlich angepasste gute Rahmenbedingungen. Insofern ist die aktuelle Diskussion nicht neu.

Wie reagiert die Politik auf Ihren Vorschlag?

Wir stehen als Verband ständig mit der Landesregierung, den Fraktionen und den für uns zuständigen Ministerien vertrauensvoll im Dialog. Auch hier weiß man, dass Anstrengungen nötig sind, um das Feuerwehrwesen auf dem hohen Niveau zu halten. Das Sonderprogramm des Landes zum Aus-, Um- und Neubau von Feuerwehrhäusern im vorigen und diesem Jahr ist ein Beleg dafür. Im März treffen wir uns mit den feuerwehrpolitischen Sprechern der Fraktionen zu einem Runden Tisch, um unter anderem auch über meinen jetzigen Vorstoß zu sprechen.

Verlieren arme Kommunen nicht den Rückhalt ihrer Wehren, wenn sie keine Aufwandsentschädigung zahlen können, andere reiche aber sehr wohl?

Nochmal: Es muss nicht zwangsläufig um finanzielle Aufwandsentschädigungen gehen. Es gibt Feuerwehren, die schon glücklich wären, wenn ihre Bürgermeister und Gemeindevertreter sich deutlich zu ihrer Wehr bekennen und sie nicht als notwendiges und vielleicht noch teures Übel ansehen, und sie stattdessen modern ausstatten. Auch das ist große Motivation. Feuerwehrangehörige verkörpern wie kaum andere gesellschaftliches Engagement in ihren Dörfern und sind daher ein Schatz für ihre Gemeinden. Das ist wichtig in unserer Zeit, in der immer mehr von Individualisierung des Einzelnen gesprochen wird.

