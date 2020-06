Bad Segeberg

Die Verunsicherung war allerorts groß, nachdem der Bundesgerichtshof eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz nach einem tragischen Zwischenfall in einem kommunalen Naturbad in Regress genommen hatte. Angesichts der unklaren Rechtslage wurde in vielen Amtsstuben im Norden über die Sperrung von Badestellen diskutiert: Weder Amtsleiter, noch ehrenamtliche Bürgermeister oder Gemeindevertreter wollten das Risiko eingehen, persönlich in Haftung genommen zu werden.

Was ist erlaubt, was nicht? Wann muss eine Aufsicht her, wann reicht ein Hinweisschild aus? Das neue Badesicherheitsgesetz definiert nun, was eine Gemeinde tun muss, um die Sicherheit an Badestellen zu gewährleisten. Ist es ein einfacher Uferbereich mit Liegewiese oder Sandsaum, dann reicht ein einfaches, aber gut sichtbares Schild "Baden auf eigene Gefahr". Wird Eintritt erhoben, muss Aufsichtspersonal gestellt werden. Gleiches gilt, wenn die Badestellen über Rutschen oder Sprungtürme verfügen. Und genau das wird nun mancherorts zum Problem.

Klüthsee: Sprungturm in Gefahr

Die Badestelle am Klüthsee in der Gemeinde Rohlstorf, etwas abseits gelegen und nur über einen Feldweg erreichbar, ist vor allem bei jungen Segebergern beliebt. Ein Grund dafür dürfte nicht zuletzt auch der Sprungturm sein, der in dem Gewässer fest verankert ist. Für Bürgermeister Tim Breckwoldt wird das nun zum Problem: Den neuen Richtlinien des Landes zufolge müsste er künftig eine Aufsicht stellen, für die die Gemeinde allerdings kein Geld hat. "Für uns ist das eine ganz bittere Situation", sagt der Ehrenamtler.

Dass die Plattform ein Highlight für junge Badegäste sei, wisse er. "Auf der anderen Seite möchten weder ich noch der Gemeinderat haften, wenn etwas passiert", argumentiert Breckwoldt. Zwar habe sich in beinahe 50 Jahren, in denen es den Sprungturm am Klüthsee bereits gibt, kein schwerer Badeunfall ereignet. Aber: "Darauf können wir uns nicht verlassen, wir brauchen Rechtssicherheit und zur Not muss die Plattform eben abgebaut werden – so traurig das auch wäre."

Ihlsee: Aufsicht für Frühbader?

Am Ihlsee Strandbad in Bad Segeberg steht die Plattform mit Rutsche und Sprungturm nicht zur Diskussion. "Allerdings müssen wir noch klären, welche neuen rechtlichen Auflagen künftig von uns zu erfüllen sind", erläutert Betriebsleiter Rüdiger Simon Ostwald. Dass künftig eine Aufsicht in dem Freibad vorgeschrieben ist, steht angesichts des geforderten Eintrittsgeldes außer Frage. "Wir haben jetzt schon Personen, die Aufsicht führen, aber eben auf freiwilliger Basis." Sobald das neue Gesetz ab dem 3. Juli verbindlich ist, ist diese während der Öffnungszeiten verpflichtend vorgeschrieben. "Was wir noch klären müssen, ist die Frage, wie es sich bei den Frühbadern verhält, ob für sie ebenfalls eine Aufsicht erforderlich ist oder nicht", so Ostwald.

Im Freibad am Großen Segeberger See wird sich durch das Badesicherheitsgesetz nichts ändern: Besucher konnten sich schon in der Vergangenheit darauf verlassen, dass während der Öffnungszeiten zwischen 10 und 18 Uhr, an schönen Sommertagen auch manchmal länger, ein Bademeister auf die Sicherheit der Gäste Acht gibt. Eine Alternative wäre fortan auch nicht möglich, da der Besuch kostenpflichtig ist und das Freibad eine Badeinsel besitzt.

Seedorf : "Einfach klassische Naturbäder "

Für zwei der insgesamt 26 Badestellen im Kreis Segeberg ist Gerd Lentföhr, Bürgermeister von Seedorf, verantwortlich. "Ich habe die Diskussion der vergangenen Monate entspannt verfolgt", sagt er. Tatsächlich mussten sein Gemeinderat und er keine bösen Überraschungen fürchten. "Wir haben keine Stege, keine Badeinseln, sondern nur zwei traumhaft schöne klassische Naturbäder", sagt Lentföhr. Für die Toiletten-Anlage am Seekamper See müsse keine Aufsicht gestellt werden, ansonsten würden dort, ebenso wie am Seedorfer See Hinweisschilder auf die Eigenverantwortung verweisen. "Für den Fall der Fälle haben wir Rettungsleinen – und -ringe", zählt der Ehrenamtler auf.

Ernst-August Lawerentz, Bürgermeister in der Gemeinde Nehms, hatte sich eigenen Worten zufolge auch keine Gedanken um die Badestelle am Nehmser See gemacht – obwohl es einen Steg gibt. "Der ist allerdings nicht zum Springen geeignet, sondern dient allein den Fischern", sagt er. Neues Gesetz hin oder her: Das Schild "Baden auf eigene Gefahr" war und ist ausreichend – ebenso wie in der Naturbadestelle am benachbarten Blunker See.

Erleichterung am Börnhöveder See

In Bornhöved war die Situation in den vergangenen Monaten weit weniger klar. Dort hatte Bürgermeister Reinhard Wundram mit seinem Gemeinderat in die Attraktivität der Badestelle am Bornhöveder See investiert, neue Spielgeräte und sogar einen Crosstrainer aufbauen lassen. Die Nichtschwimmergrenze sei durch eine gut sichtbare Begrenzung erkennbar. Auch die beiden neuen Stege würden das Areal deutlich aufwerten. Mit dem jetzt beschlossenen Gesetz des Landes ist er zufrieden. "Die Politik hat mit Augenmaß entschieden: Bei uns reicht der Hinweis 'Auf eigene Gefahr' aus", fasst Wundram zusammen, räumt allerdings ein, dass eine Aufsicht für seine Gemeinde auch gar nicht umzusetzen gewesen wäre. Allerdings: "Bei uns haben wir einen Kiosk, dessen Besitzer immer einen Blick auf das Treiben am und im Wasser hat."

Amt Leezen checkt alle Badestellen

Das Amt Leezen ist zurzeit damit beschäftigt, die Badestellen in der Region zu inspizieren. "Oberstes Ziel ist es, für Rechtssicherheit zu sorgen. Das ist für uns als Gemeinden sehr beruhigend", sagt Hans-Joachim Berg. Der Bürgermeister von Bebensee ist stolz auf seine Badestelle am Neversdorfer See, die für viele eine Art Geheimtipp ist. "Die Menschen kommen sogar aus Stormarn zu uns, weil es bei uns so sauber und gepflegt ist", wirbt der Ehrenamtler. Mit Vandalismus oder Verschmutzungen gebe es seit Jahren keinerlei Probleme. Dass die Badestelle nun noch einmal gecheckt werde, findet er gut: "Sollten weitere Schilder notwendig werden, stellen wir die selbstredend eiligst auf – und sollte es Mängel geben, dann werden die kurzfristig bis zum 3. Juli behoben."

Die Gemeinden haben laut neuem Landesgesetz nämlich auch dafür zu sorgen, dass Stege nicht morsch und Geräte in einem ordnungsgemäßen Zustand sind.

