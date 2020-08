Struvenhütten

Der Schweiß rann ihnen in Strömen von der Stirn, die Gesichter und die am Körper klebenden T-Shirts waren staubbedeckt. Aber trotz der enormen Hitze am Wochenende zogen die freiwilligen Helfer um die Organisatoren Jan-Ove Lührs und Nico Weckbrodt ihr Programm voll durch und bauten innerhalb von zwei Tagen die Spielgeräte für den neuen Spielplatz am Ziegeleiweg in Struvenhütten auf. "Ich finde es beeindruckend, wie motiviert unsere Mitstreiter sind, von denen die meisten der Landjugend angehören", sagt Lührs stolz: "Deshalb hat die Aktion auch so viel Spaß gemacht."

Platz sollte zentraler liegen

Der alte Spielplatz lag ebenfalls am Ziegeleiweg, aber der Standort dort war viel zu abgelegen. Eine Veränderung musste her. Deshalb wurde ein neuer, zentral gelegener Ort gesucht. Der befindet sich nun hinter der Meierei, zu der das Grundstück dafür gehört. Sie hat es an die Gemeinde verpachtet. Da der Großteil der Spielgeräte veraltet war, mussten bis auf die Rutsche neue angeschafft werden, die am vergangenen Donnerstag angeliefert wurden. Am Wochenende zuvor hatten die Helfer schon die notwendigen Erdarbeiten vorgenommen. Ein Sachverständiger, so Lührs, hatte ihm und Weckbrodt dann die notwendigen Tipps gegeben, wo und wie die einzelnen Großgeräte positioniert werden sollten. "Das ist ganz wichtig, damit der Spielplatz dann offiziell ab- und in Betrieb genommen werden kann", erklärt Lührs.

Ingenieur Lührs leitete die Arbeit

Lührs ist stellvertretender CDU-Ortsvorsitzender und auch bürgerliches Ausschussmitglied. Er sei von Wolfgang Mohr, dem CDU-Chef und Vorsitzenden des zuständigen Ausschusses für Jugend und Kultur gefragt worden, "ob ich nicht bei der Organisation helfen kann. Das hat er mir als Diplom-Ingenieur wohl zugetraut", sagte Lührs, der sich dann über die Hilfe seines Parteifreundes Weckbrodt freute, der wie Lührs ebenfalls bürgerliches Mitglied im Bau-, Wege- und Umweltausschuss der Gemeinde ist. Als tatkräftige Helfer stellten sich sofort Mitglieder der örtlichen Landjugend zur Verfügung. "Da haben wir gerne mitgemacht, denn das ist eine tolle Sache", sagt die Vorsitzende Emily Ahrens. Jeweils rund zehn ihrer Mitglieder waren am Freitag und Sonnabend im Einsatz. Einer von ihnen war Student Timo Albrecht. "Eigentlich habe ich ja zwei linke Hände", meinte er scherzhaft, während er den Zementmischer bediente, "aber es klappt schon irgendwie".

15.000 Euro Zuschuss

Das stimmte, denn am Sonnabendnachmittag gegen 14.30 Uhr waren Rutsche, Kletterwand mit Netz oder die Hochwippe aufgebaut, ein Erdtunnel durch einen künstlichen Hügel angelegt. Noch ist der Platz aber nicht betriebsbereit. Ein Sachverständiger muss die aufgebauten Geräte offiziell abnehmen. Erst dann können das notwendige Verfüllen und die Rasenanpflanzung vorgenommen werden, so Lührs. "Das werden wir höchstwahrscheinlich auch wieder in Eigenregie vornehmen." Auch Bänke sollen noch aufgestellt werden. "Und natürlich benötigen wir Spielsand." Deshalb habe er bereits Kontakt mit der Firma Brockmann-Recycling in Nützen aufgenommen. "Es gibt positive Signale, dass wir den von dort erhalten", freut sich Lührs.

Die Gesamtkosten für den neuen Spielplatz liegen bei rund 20.000 Euro. Etwa 15.000 Euro sollen an Zuschüssen von der Aktivregion Alsterland fließen, erläutert Ausschussvorsitzender Mohr.

