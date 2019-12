Kunden der Sparkasse Südholstein am Standort Kaltenkirchen standen am Dienstagmorgen vor einem netten Mitarbeiter, der erklärte, dass es weder Geld am den Automaten gebe noch Kontoauszüge. Das IT-System war genau um 5.18 Uhr abgestürzt. Gegen 10 Uhr lief alles wieder.