Die Situation der Lebensmittelmärkte in Bad Bramstedt bleibt in Bewegung. Auch der Neubau eines kleineren Supermarktes im Wohnpark Bissenmoor ist nicht vom Tisch, wie Bürgermeisterin Verena Jeske bestätigte. Edeka und Lidl wollen in der Hamburger Straße erweitern, vielleicht aber auch neu bauen.