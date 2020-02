Wegen AfD: Senatorin Weiher zieht zurück

Bad Segeberg

Kathrin Weiher wollte offenbar Thüringer Verhältnisse verhindern. Dort war FDP-Kandidat Thomas Kemmerich außer mit den Stimmen seiner Partei und der CDU auch mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Nach heftigen Protesten in der Bundespolitik war er wenige Tage später zurückgetreten. Ähnliches zeichnete sich nun offenbar im Segeberger Kreistag ab.

Angst vor Thüringer Verhältnissen im Kreis Segeberg

Kathrin Weiher hatte viel in ihre Bewerbung investiert, und vor allem bei der CDU-Fraktion kürzlich viel Rückhalt erfahren. Allerdings hatte es in der CDU auch einige wenige Abweichler gegeben.

Weiher hatte allerdings unter anderem auf Stimmen der Grünen gehofft. Doch die wollen weiter den parteilosen Amtsinhaber Jan Peter Schröder wiederwählen. Damit wäre Weiher am Ende auch auf Stimmen der AfD angewiesen gewesen. Dies hat sie offenbar als Makel empfunden.

Weiher wäre auf AfD-Stimmen angewiesen gewesen

Deshalb waren von Beobachtern unter den zunächst zehn Bewerbern zuletzt Jan Peter Schröder die besseren Aussichten zugesprochen worden. Er wird von mehreren Fraktionen, darunter der SPD, favorisiert.

Nun informierte Weiher den Kreispräsidenten Claus-Peter Dieck ( CDU), "sehr schweren Herzens" nicht mehr anzutreten. Sie habe gehofft, in der Breite der demokratischen Parteien Stimmen für sich zu gewinnen.

Grundlage für sie sei immer gewesen, auf Toleranz, Grundgesetz, christliche Werte und den Rechtsstaat zu setzen, schreibt sie in einem Brief. Auch wenn Parteien unterschiedliche Ansichten hätten, müssten sie in einer Demokratie sich miteinander verständigen.

Grenze beginnt bei Intoleranz

Die Grenze verlaufe für sie dort, wo Intoleranz, Gesetzesverstoß oder Verfassungsfeindlichkeit verlaufe. Doch würde die Gesellschaft derzeit "von Strömungen erfasst, die die Zusammenarbeit demokratisch gewählter Parteien in Teilen nicht mehr möglich machen. Das beunruhigt mich und ich bin unsicher, ob es der richtige Weg ist, Spaltungen in der Gesellschaft und in der Politik zu forcieren."

Rückzug nur schweren Herzens

Sie nehme "diese aus Thüringen kommenden wichtigen Strömungen wie sie uns derzeit erfassen, ernst. In Zusammenhang mit meiner Kandidatur möchte ich weder meine Unterstützer noch mich selbst beschädigen." Sehr schweren Herzens ziehe sie ihre Kandidatur zurück.

Nach dem Rückzug von Weiher und weiterer Kandidaten von zunächst zehn Bewerbern werden sich im Hauptausschuss am 27. Februar wohl nur noch drei Bewerber vorstellen, außer Schröder ein Wirtschaftsförderer aus Erfurt und ein ehemaliger Geschäftsführer aus Hamburg. Den beiden Letztgenannten werden aber kaum Chancen eingeräumt.

CDU-Fraktion bedauert Weihers Rückzug

CDU-Fraktionschef Kurt Barkowsky bedauert Weihers Rückzug. Sie habe ihn angerufen und über ihn informiert. "Ich kann ihren Schritt verstehen. Wir hätten sie gerne gewählt." Die CDU-Fraktion müsse nun beraten, wie sie weiter verfahre.

Dass sie Schröder mitwählt, scheint allerdings unwahrscheinlich.

Wahl im Kreistag am 12. März.

Der Kreistag wählt am 12. März den Landrat. Die sechsjährige Amtsperiode beginnt am 1. September.

