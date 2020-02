Angst vor Thüringer Verhältnissen bei Landratswahl in Segeberg

Kreis Segeberg

Vier der acht Fraktionen unter Führung der SPD favorisieren Jan Peter Schröder, die CDU dagegen Kathrin Weiher. Doch einige wenige Christdemokraten halten wohl weiter zu Schröder. Das könnte ihm zum Sieg verhelfen. Vielleicht droht sogar ein Patt. Dann wäre Kreispräsident Claus Peter Dieck ( CDU) am Zug.

Er müsste dann ein Los ziehen. Das wäre bei Gleichheit im dritten und letzten Wahlgang der Fall, zu dem die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen der zweiten Runde antreten dürfen.

AfD könnte im Kreis Segeberg die Wahl mitentscheiden

Als ob die Mehrheitsverhältnisse nicht schon kompliziert genug sind: Für die Linke-Fraktion (2 Sitze) spielt nicht nur die Qualifikation der Bewerber eine Rolle. Sondern auch die Angst vor den Thüringer Verhältnissen.

Gemeint ist die Frage, ob ein Landrat oder eine Landrätin nur deshalb eine Mehrheit erhält, weil die AfD (5) für ihn oder sie gestimmt hat. „Ich denke da an die Ereignisse in Erfurt“, sagt Linke-Fraktionschef Holger Weihe.

Dort war FDP-Kandidat Thomas Kemmerich nur deshalb zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden, weil neben CDU und FDP auch die AfD für ihn gestimmt hatte. Kemmerich trat wenig später zurück.

Vier Bewerber dürfen sich vorstellen

Mehr Klarheit bringen dürfte der Hauptausschuss des Kreistages. Er berät am Donnerstag, 27. März, ab 17 Uhr im Kreistagssitzungssaal in Bad Segeberg hinter verschlossenen Türen.

Die vier aussichtsreichsten Kandidaten hat Kreispräsident Claus PeterDieck eingeladen, damit sie bei den Fraktionen um Unterstützung werben können. Dazu zählen neben Schröder und Weiher auch ein Wirtschaftsförderer aus Erfurt und ein ehemaliger Geschäftsführer aus Hamburg. Den beiden Letztgenannten werden aber kaum Chancen eingeräumt.

"Breitband bis zur letzten Milchkanne"

Die CDU-Kreistagsfraktion (23 Sitze) hatte Kathrin Weiher und Schröder kürzlich zur Vorstellungsrunde in ein Restaurant in Norderstedt eingeladen. „ Weiher überraschte freundlich-professionell durch ihre Kenntnis über den Kreis Segeberg“, hieß es danach in einer Pressemitteilung. Sie machte sich für Wirtschaftsförderung, „Breitbandversorgung bis zur letzten Milchkanne“, Senkung der Kreisumlage und besseren Verkehr und Tourismus stark. Bei ihrer Wahl würde sie von Travemünde in den Kreis Segeberg ziehen.

„Wir sind weiter als andere Kreise“, warb Schröder laut CDU für sich. Er wolle weiter Antreiber sein.

Viele CDU-ler für Weiher , wenige für Schröder

20 der 23 CDU-Abgeordneten waren anwesend. In einer Probeabstimmung sollen sich 17 für Weiher ausgesprochen haben, drei für Schröder.

Geschlossenheit wäre für die CDU wichtig. Denn zusammen mit der AfD (5) und der Schröder-skeptischen WI-SE (3) kämen die drei Fraktionen auf 31 Stimmen. Es fehlte dann nur eine weitere von den anderen fünf Fraktionen für eine absolute Mehrheit. Das Problem für die CDU: Sie muss ihre Schröder-Befürworter umstimmen. Die Wahl im Kreistag wird allerdings geheim sein.

Weiher tritt auf jeden Fall an

Kathrin Weiher stört die unklare Lage nicht. Weiher, die Ende 2020 ihren Job als Bildungs- und Kultursenatorin verliert, will auf jeden Fall antreten. „Ich habe viel Energie in die Bewerbung gesteckt.“

Sie habe im Gespräch mit Fraktionen wie CDU und den Grünen ein gutes Gefühl gehabt. Sie sei versiert in Sozial-, Bildungs- und Kulturpolitik. Vielleicht bekomme sie auch aus anderen Fraktionen Stimmen. „Das Rennen ist offen.“

SPD , Grüne, FDP und Freie Wähler wollen Schröder

Bislang festgelegt auf Schröder haben sich vier Fraktionen: SPD (13 Sitze), Bündnis 90/Die Grünen (9), FDP (5) und Freie Wähler (2). Zusammen kommen sie auf 29 Stimmen. Gemeinsam mit den Linken, die sich noch nicht entschieden haben, wären es 31 Stimmen. So viele, wie CDU, AfD und WI-SE für Weiher hätten.

Die Frage ist, ob die Reihen so geschlossen bleiben. Beim Patt müsste das Los entscheiden. Frühere Landratswahlen hatten schon gezeigt, dass es in den geheimen Abstimmungen immer wieder Abtrünnige gibt. Die Entscheidung fällt also erst am 12. März.

