Auf zehn Hektar pflanzt Landwirt Jan Holst-Oldenburg aus Nahe Erdbeeren an. Die Nachfrage ist groß, vor allem das Angebot, die roten Früchte selbst zu pflücken, wird von Jahr zu Jahr besser angenommen. Am Sonnabend nutzen viele Leckermäuler das Wochenende, um in die Erdbeeren zu gehen.