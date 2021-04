Ein Feuer in einem offenen Kuhstall in Hagen konnte am Donnerstagnachmittag von Feuerwehren aus drei Dörfern zügig gelöscht werden. Das Gebäude blieb dadurch weitgehend erhalten, die Milchkühlung wurde aber zerstört, der Schaden ist beträchtlich. Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt.