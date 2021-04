Kreis Segeberg

Zufrieden ist der CDU-Kreisvorsitzende und langjährige Bundestagsabgeordnete Gero Storjohann, dass die CDU ihren Bundesvorsitzenden und den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten gekürt hat. Storjohann hatte sich für Laschet eingesetzt. Zwar seien die Umfragewerte für Söder gut gewesen, räumt er ein.

"Aber Umfragen sind flüchtig." Es gelte, bei der Bundestagswahl alle Regionen und Bürger anzusprechen, nicht nur Teile.

Im Norden will man keinen Bayern

Außerdem "will man im Norden keinen Bayern" als Kanzler. Das hätten schon die verloren gegangenen Bundestagswahlen mit Franz-Josef Strauß und Edmund Stoiber (beide CSU) 1980 und 2002 gezeigt.

Und ein weiteres Argument habe für den CDU-Mann Laschet gesprochen, sagt Storjohann. Denn in der nächsten Regierung werde im Haushalt gespart werden müssen. Dann könnten wichtige Branchen im Norden wie Werften oder Projekte wie die A20 gefährdet sein, falls in der Regierung ein Bayer im Kanzleramt und ein Grüner im Verkehrsministerium sitzen würden.

Habeck ohne Fraktionsmacht

Das Ringen um die Spitzenkandidatur in der Union nennt Storjohann einen "schwierigen Prozess". Dass bei den Grünen Annalena Baerbock antreten würde, sei ihm schon lange klar gewesen.

Lesen Sie auch: K-Frage entschieden: CDU-Landeschef Günther erleichtert

"Sie hat den Machtapparat Bundestagsfraktion." Den habe der Co-Vorsitzende und Konkurrent Robert Habeck nicht gehabt.

Würzbach für Schwarz-Grün

Der frühere CDU-Kreisvorsitzende, Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär Peter Kurt Würzbach aus Klein Rönnau hält Laschet letztlich für eine gute Lösung. Söder sei zwar populär geworden. Aber Laschet habe Stehvermögen bewiesen, Erfahrung und Langmut. "Das braucht man in einem Amt." Nach der Bundeswahl empfiehlt Würzbach eine Koalition mit den Grünen: "Unbedingt." Die FDP scheidet für ihn aus. Sie habe vor einigen Jahren nicht regieren wollen, bislang "nur ’rumgemeckert und nichts Konstruktives beigetragen".

CDU-Politiker sauer auf Kandidaten

Das wird ein schwieriger Wahlkampf, ahnt Torben Fritsch, Fraktionsvorsitzender der CDU in der Stadtvertretung Bad Segeberg. "Da wird viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein." Wohl auch intern. Denn in der CDU seien die Meinungen gespalten. Fritsch ist enttäuscht von dem Ringen an der Spitze der Union. Das ganze Verfahren bei der Kanzlerkandidatenkür habe die Politikverdrossenheit sicher nicht verringert, sagt Fritsch. Beim Zweikampf sei es um persönliche Animositäten gegangen. Die Bürger wünschten sich aber anderes. Politiker, die in Ruhe sagen, wo es lange gehe.

Lesen Sie auch: Kalkberg-Konzerte auf 2022 verschoben

"Weder Laschet noch Söder sind die richtigen Kandidaten, es geht ihnen um sich selbst." Und auch die Einlassungen "des Landesvaters" hält Fritsch für "nicht nachvollziehbar". Er meint Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Dieser hatte sich klar auf die Seite von Laschet geschlagen. Am liebsten wäre Fritsch eine Mitgliederbefragung gewesen.

Tendenz zu Schwarz-Grün

Die Grünen hätten es der Union vorgemacht, wie es gehe, meint Fritsch. Still, vernünftig, und der Unterlegene, Robert Habeck, habe Annalena Baerbock unterstützt. Ohnehin machten die Grünen derzeit viel richtig. Fritsch sähe deshalb nach der Bundestagswahl eine Schwarz-Grüne Koalition gerne.

Torsten Kowitz, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag, hätte einen Mitgliederentscheid nicht gut gefunden. Am liebsten wäre er mit Friedrich Merz als Kanzlerkandidat ins Rennen gegangen. Der aber war bei der Wahl zum CDU-Vorsitz Laschet unterlegen.

"Laschet ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird", sagt Kowitz. Ob alle Parteimitglieder im Wahlkampf mitziehen, sei derzeit keine aktuelle Frage. Denn offen sei ja, ob die Pandemie Wahlkampf überhaupt zulasse.

Plambeck kritisiert ruppigen Umgang

"Ich hätte mir eine bessere Abstimmung zwischen CDU und CSU gewünscht", kritisiert Ole-Christopher Plambeck, CDU-Landtagsabgeordneter aus Henstedt-Ulzburg. "Es wirkte in den letzten Wochen doch recht ruppig und unabgestimmt."

Für die Zukunft wünsche er sich ein gemeinsames Gremium von CDU und CSU, das eine Kandidatenkür besser vorbereite, aber auch das gemeinsame Wahlprogramm entwickele. "Ich bin mit der Wahl von Armin Laschet als Kanzlerkandidat von CDU und CSU zufrieden, weil er als Integrationsfigur in dieser Zeit der Richtige ist."

Habeck zurück im Land?

Entspannt schaute der FDP-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Stephan Holowaty aus Henstedt-Ulzburg zu. "Ich bin da leidenschaftslos, wen die eine Partei oder die andere Partei als Kanzlerkandidaten benennt." Es gehe doch letztlich um Inhalte.

Holowaty sieht bei den Grünen Auswirkungen auf die Landespolitik. "Immerhin ist Robert Habeck jetzt wieder im Rennen um die grüne Spitzenkandidatur zur Landtagswahl im kommenden Jahr", sagt Holowaty. "Das hat konkrete Auswirkungen für Schleswig-Holstein."

CDU habe sich zerlegt

Annalena Baerbock sei die richtige parteiinterne Wahl gegenüber Robert Habeck gewesen, freut sich Arne Hansen, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Kreistag. "Sie ist jung, dynamisch, kompetent und erzeugt Aufbruchstimmung." Sie könne gut gegen die "Altherrenriege" antreten. Gemeint sind CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet und SPD-Kanzlerbewerber Olaf Scholz. Das Verfahren bei der Union will er nicht näher bewerten, sagt nur, dass "sie sich selbst zerlegt, auch wegen der Affären zuletzt." Nach der Bundestagswahl wünscht er sich eine Koalition der Grünen mit SPD und Linken.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Weber aus Sievershütten zeigt sich froh, dass CDU/CSU und Grüne ihre Spitzenkandidaten nun ausgewählt hätten. Söder hätte schon längst Laschet den Vortritt lassen sollen. Und die Kandidatur von Baerbock, einer jungen Frau, überrasche ihn nicht. "Ich freue mich auf den Wahlkampf." Die Karten seien neu gemischt. Dem politischen Neueinsteiger und SPD-Direktkandidaten Bengt Bergt aus Norderstedt im Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte räumt Weber nun eine Chance auf das Direktmandat ein. Er muss sich allerdings gegen den langjährigen Abgeordneten Gero Storjohann (CDU) durchsetzen.