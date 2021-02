Leben von Heinrich Rantzau soll wissenschaftlich aufgearbeitet werden

Bad Segeberg

Es wird eine Feier ohne den Jubilar und dieses Mal auch ohne Gäste: Der 495. Geburtstag Heinrich Rantzaus am 11. März soll komplett digital begangen werden. Ein ganz besonderes Geschenk haben die "Arbeitsstelle 500 Jahre Heinrich Rantzau" und die Volkshochschule (VHS) Bad Segeberg aber dennoch.

Das Leben des Universalgelehrten und Statthalters dreier Könige (1526-1598), der ein halbes Jahrhundert lang von Segeberg aus die geistige, wirtschaftliche und politische Entwicklung in Schleswig-Holstein wesentlich mitbestimmte, kann jetzt umfassend wissenschaftlich aufgearbeitet werden.

"Dank zahlreicher Sponsoren konnte ein Doktoranden-Stipendium auf die Beine gestellt werden", berichtet Detlef Dreessen, Mitglied der Arbeitsgruppe. In dieser Woche haben VHS-Vorsitzender Manfred Quaatz, der Doktorand Arne Suttkus und Doktorvater Prof. Dr. Oliver Auge, Inhaber des Lehrstuhls für Regionalgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität Kiel, einen Stipendiumsvertrag unterzeichnet. Der Akt fand – coronagerecht – an drei verschiedenen Orten statt und wurde per Video-Konferenz koordiniert.

Arne Suttkus ab Montag bei der Arbeit

Arne Suttkus (29) wird sich laut Dreessen offiziell ab Montag zwei Jahre lang mit Option auf ein drittes der Arbeit widmen. Das Thema der Dissertation laute: "Einflüsse von Herkunft, Bildung und Umfeld auf das Leben und Wirken Heinrich Rantzaus." Suttkus habe die Studiengänge Geschichte und Skandinavistik mit hervorragendem Abschluss als Master of Arts (M.A.) abgeschlossen. "Beim Quellenstudium helfen ihm seine Kenntnisse in den Sprachen, in denen Heinrich Rantzau zu Hause war: Latein, Griechisch, Dänisch und Plattdeutsch."

Dienstort des jungen Wissenschaftlers werde zwar Kiel sein, aber er werde auch hin und wieder bei Veranstaltungen der Arbeitsstelle vor Ort sein.

Doktorvater dankt für Engagement

Prof. Auge bedankte sich bei Dreessen, der ein Jahr lang potenzielle Unterstützer angesprochen und angeschrieben hat. Einen Tag vor der Vertragsunterzeichnung kam telefonisch die letzte erforderliche Zusage aus dem deutschen Konsulat in Kopenhagen. Damit sind die erforderlichen 39.600 Euro zusammen.

Rund 16.500 Euro kommen demnach von Stiftungen, genau 13.661 Euro von Segeberger Privat- und Geschäftsleuten. Weitere Geldgeber sind Itzehoer Privat- und Geschäftsleute (3500 Euro), Familien von und zu Rantzau (2800 Euro), Ritterschaft Schleswig-Holstein (2000 Euro), Kulturkontor Bad Segeberg (250 Euro), Segebergs Kreispräsident Claus-Peter Dieck (250 Euro), Lions Club Itzehoe (250 Euro) und Deutsche Botschaft Kopenhagen (589 Euro).

Trotz der herausragenden Bedeutung Heinrich Rantzaus (Dreessen: Nicht "von" und nicht "Graf"!) für die Entwicklung Bad Segebergs, der Region und des Landes gebe es bisher keine wissenschaftlich fundierte, umfassende Biografie.

500. Geburtstag im Jahr 2026

"Dabei ist eine solche Arbeit wichtig als Grundlage für die Vermittlung dieser hochinteressanten Zeit im Geschichtsunterricht der Schulen und für die touristische Nutzung dieses Themas – gerade auch im Hinblick auf den 500. Geburtstag Heinrich Rantzaus im Jahr 2026", betonen die Initiatoren.

So kam Detlef Dreessen nach eigenen Worten auf die Idee mit der Doktorarbeit. Professor Dr. Oliver Auge (Inhaber des Lehrstuhls für Regionalgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität Kiel) zeigte sich interessiert und riet zu einem Stipendium, damit sich der Doktorand ganz diesem umfassenden Thema widmen kann. Anfang dieses Jahres erklärte sich der Vorstand der VHS bereit, die Rolle des Stipendiumsgebers zu übernehmen.

USB-Stick mit Literatursammlung

Joachim Geppert von der Arbeitsstelle "500 Jahre Heinrich Rantzau" überreichte Arne Suttkus via Bildschirm einen USB-Stick, auf dem die acht Bände umfassende Literatursammlung der Arbeitsstelle 500 Jahre Heinrich Rantzau enthalten sind.

Der 495. Geburtstag Rantzaus sollte eigentlich mit geladenen Gästen auf der Breitenburg stattfinden. Nun haben alle Interessierten am 11. März um 15 Uhr Gelegenheit, digital dabei zu sein. Der Link zur Veranstaltung findet sich dann auf www.heinrich-rantzau.de.