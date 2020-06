Ayurveda-Kochkurse übers Internet

Seedorf-Berlin

Kernpunkt der ayurvedischen Ernährung ist ein ganzheitlicher Ansatz für Körper, Geist und Seele. „Du bist, was Du isst“, sagt Stefanie Nolden, selbst ausgebildete Ayurveda-Köchin. Mitgeschäftsführer Gregor von Holdt, ist seit 40 Jahren Koch, davon war er zehn Jahre lang Chefkoch der Europäischen Akademie für Ayurveda.

In Seminaren mit bis zu zwölf Teilnehmern hat er sein Wissen weitergegeben in Tages- oder Wochenendseminaren in der gemeinsamen Kochakademie in Seedorf-Berlin. Dann allerdings breitete sich die Corona-Pandemie aus und hat den Terminkalender leer gefegt.

Einkünfte eines halben Jahres ausgefallen

„Viele, die schon fest gebucht hatten, sagten ab“, erzählt Stefanie Nolden. „Bei uns waren das nicht nur diese drei Monate, sondern uns fällt fast ein halbes Jahr an Einkünften aus.“

Lange habe das Paar überlegt, was sie tun können, um der drohenden Pleite zu entgehen. Wie viele andere in der Krise haben sie das Internet für sich entdeckt. Digitale Lehrgänge mit Filmen, das könnte klappen.

Mit der Berliner Filmproduzentin Henrice Senf, die Nolden und von Holdt schon über einen Yoga-Lehrgang kannten, war sofort eine Fachfrau für die Umsetzung des Projekts gefunden. Zusammen mit ihrem Kameramann Alex Maßhold war Senf aus der Bundeshauptstadt ins kleine Berlin angereist, um die einzelnen Module abzudrehen.

Küche wurde zum Filmatelier

Gemeinsam wurde die Lehrküche in ein Filmatelier umgebaut, drei Kameras installiert, eine davon an einem Kran, um aus der Vogelperspektive in die Kochtöpfe schauen zu können. „Das Licht ist auch sehr wichtig“, erläuterte der Kameramann, mit „Power-Moon“ und zwei schattenlosen Scheinwerfern werde in der Küche eine tageslicht-ähnliche Beleuchtung geschaffen.

Basis des Ayurvedischen Kochens sind biologisch angebaute Gemüse aus der Gegend und natürlich Gewürze und Gewürzmischungen, die das Essen nicht nur schmackhaft und gesund machen, sondern auch alle Sinne verführen.

Als Beweis für die gesundheitlich fördernde Wirkung servierte Stefanie Nolden eine große Tasse ayurvedischen Kaffees. „Kardamom und Nelken darin wirken entsäuernd und machen den Kaffee auch für magenempfindliche bekömmlich“, erklärte sie dazu.

Lehrmodule für die Homepage

In den zurückliegenden Tagen ist Filmmaterial für 50 bis 70 Einzelmodule zusammengekommen. Angefangen vom Basismodul: „Ayurveda auf den Teller“ über „Die Heilkraft der Gewürze“ bis zu „Ayurvedische Ernährung als Begleitung bei Krebs“. Die ersten Videos sind bereits online auf der Homepage der Kochakademie und können kostenpflichtig abgerufen werden.

„Damit hoffen wir dann einigermaßen über die Runden zu kommen“, sagt Stefanie Nolden. Sie zeigt einen Teil der ehemaligen Tischlerei, der noch nicht umgebaut ist. „Das soll unser zweiter Yoga-Raum werden, mit großer Fensterfront in den Garten, in dem wir unsere eigenen Kräuter ziehen.“

Das Geld für den Umbau habe man aber nun in das eigene Überleben in der Corona-Krise stecken müssen. „Ohne unsere Reserven hätten wir nicht überlebt“, meint sie leicht verbittert.

Intensivkurse in Kleingruppen

Dann aber kommt ihre positive Grundeinstellung wieder durch. Die gebürtige Niedersächsin war schon als Kind gern an die Ostsee gereist und wurde nach eigenem Bekunden im Dorf Berlin hervorragend aufgenommen. Etliche Ferienwohnungsvermieter nehmen Seminarteilnehmer, die im eigenen Gästehaus keinen Platz mehr finden würden, gerne auf.

Nachdem sich die Berliner überzeugt hätten, dass die beiden von der Ayurveda-Akademie auch ganz normale Leute sind, seien sie voll in das Dorfleben integriert worden.

Der Ort sei für ihr Seminarhaus super geeignet durch die ruhige Lage auf dem Lande bei gleichzeitig schneller Erreichbarkeit der Städte Kiel und Lübeck oder der Ostsee. Etwas Positives konnten die beiden den Corona-Beschränkungen dann doch abgewinnen: „Die kleinen Gruppen mit höchstens sechs Teilnehmern machen die Kurse intensiver, man kann auch leichter auf individuelle Fragen eingehen.“

Hoffen auf weitere Lockerungen

Jetzt hoffen Nodeln und von Holdt, dass die Beschränkungen weiter gelockert werden, und, dass sich ihre Kunden ihre Corona-Angst überwinden und wieder zu ihnen kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Denn das Ziel der ayurvedischen Ernährung sei doch gerade die Gesundheit von Körper, Seele und Geist.

