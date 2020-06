Kita-Leiterin vom Gericht nur "verwarnt"

Bad Segeberg

Die steht allerdings unter einem sogenannten Strafvorbehalt. Sollte sich die Angeklagte innerhalb von zwei Jahren etwas zu schulden kommen lassen, muss sie eine Geldstrafe bezahlen.

Ihr war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, als Leiterin der Krippe in der Hamburger Straße im Zeitraum zwischen August 2014 und Juli 2017 in 37 Fällen beim Kreis Segeberg die Übernahme von Sozialstaffel-Leistungen für ihr anvertraute Kinder beantragt – und auch bekommen – zu haben, ohne dass dazu die erforderlichen Ermäßigungsbescheinigungen der Stadt Bad Segeberg vorgelegen hätten. Laut Anklagebehörde ging es dabei um 17 Jungen und Mädchen, viele von ihnen aus sozial schwachen Familien und mit Migrationshintergrund.

Rund 33.000 Euro Schaden

Am Ende summierte sich der finanzielle Gesamtschaden auf gut 33.000 Euro, von denen die Frau etwas über 7.000 Euro zwischenzeitlich bereits zurückerstattet hat. Vorsitzender Richter Aykut Tuncel, der gleich zu Beginn den Ton vorgegeben hatte, als er lieber von "Fehlhandlungen" als von "Straftaten" sprach, bemühte sich zunächst darum, die komplexe Materie zu durchdringen und die Motive der 41-Jährigen zu verstehen. Dabei spielte auch die Frage eine Rolle, warum der Kreis über einen so langen Zeitraum anstandslos Gebühren erstattet hat, ohne dass dafür entsprechende Dokumente vorgelegt worden wären.

Geständnis kam sehr spät

Die gebürtige Hannoveranerin, deutsche Staatsbürgerin, hatte ihre Kita im Jahr 2013 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet, die von der Stadt als Trägerin ordnungsgemäß anerkannt war. "Die Eltern, die ihre Kinder zu uns gebracht haben, konnten sich das Geld oft nicht leisten oder hatten große Sprachprobleme", schilderte die zierliche Frau, die anfangs so leise sprach, dass man sie kaum verstehen konnte. Also habe sie nach Kräften geholfen.

Dass sie dabei zweifelsfrei Fehler gemacht habe, räumte die 41-Jährige allerdings erst gegen Ende der Verhandlung ein, nachdem ein vertrauliches Rechtsgespräch zwischen Richter, Staatsanwalt und Verteidiger erfolglos geblieben war. Die Anklage hielt ungeachtet manch mildernder Umstände eine direkte Strafe für unumgänglich.

Kreis hat immer nur gezahlt

Der Fall führt geradewegs in den Dschungel des ziemlich komplexen Bewilligungsrechtes. Ob bedürftige Eltern eine Ermäßigung für ein Kind bekommen können, entscheidet zunächst die Stadt. Das darauf folgende "Erstattungsverfahren" ist dann eine Angelegenheit zwischen Kita-Träger und dem Kreis. Und hier liegt die Schuld der Leiterin. Sie hatte die Erziehungsberechtigten zwar mit den erforderlichen Formularen versorgt, hinterher aber nicht mehr kontrolliert, ob wirklich alle Voraussetzungen erfüllt waren. Die gelernte Erzieherin stellte einfach weiter ihre Anträge – quasi auf Vertrauensbasis. "Hätte der Kreis uns doch nur ein einziges Mal informiert, hätte ich sofort etwas unternommen."

Als Leiterin überfordert gewesen?

Da sich die Kreisverwaltung während der Verhandlung nicht wehren konnte, hielt sich das Gericht mit Schuldzuweisungen bewusst sehr zurück. "Hier geht es darum, was Sie anders hätten machen müssen", sagte der Richter an die Adresse der Segebergerin. "Sie haben Ihre Bücher nicht sauber geführt." Die Angeklagte sei mit den verschiedenen Pflichten – Erzieherin und zugleich Einrichtungsleiterin – offenbar überfordert gewesen. "Wer auf einer solchen Klaviatur spielen will, muss sie auch beherrschen." Es wäre besser gewesen, sich für die Verwaltung qualifizierte Hilfe zu holen.

Ohne jegliches Einkommen

Bei der Strafzumessung stellte das Schöffengericht in Rechnung, dass die 41-Jährige derzeit ohne eigenes Einkommen und arbeitslos gemeldet ist. Aktuell erhalte sie noch keine staatliche Unterstützung, erklärte ihr Verteidiger, noch nicht einmal Hartz IV. Derzeit lebe sie bei ihren Eltern, die sie auch finanziell unterstützten, ergänzte die Angeklagte. So beließ es das Gericht im Urteil bei einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro (Hartz-IV-Satz), also 1800 Euro. Auf die Einziehung der noch ausstehenden Restsumme verzichtete es – entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft – ebenfalls.

Von dem ursprünglichen Vorwurf des "gewerbsmäßigen" Betrugs waren alle Prozessbeteiligten schon zuvor abgerückt. Es sei bei alldem kein "Geschäftsmodell" erkennbar. Im Übrigen, so befanden der Berufsrichter und die beiden ehrenamtlichen Schöffen, habe die nicht vorbestrafte Angeklagte das Verfahren durch ihr – wenngleich spätes – Geständnis deutlich verkürzt.

Räumungsklage des Vermieters

Auch wenn das seit Jahren wie ein Damoklesschwert über ihr schwebende Strafverfahren damit abgeschlossen ist, sollte die Staatsanwaltschaft nicht binnen einer Woche Revision einlegen: Das Ende ihrer Probleme ist für die Frau so rasch nicht in Sicht. Mit ihrem ehemaligen Vermieter an der Hamburger Straße 14 liegt sie nach wie vor in einem Rechtsstreit vor dem Landgericht. Der hatte im März dieses Jahres einen Räumungsbeschluss vollstrecken lassen. Ihr gesamtes Mobiliar befinde sich noch im ersten Stockwerk, so die Ex-Mieterin. Auch die herbeigerufene Polizei habe ihr nicht helfen können.

Immer noch große Pläne

Und ihre Pläne, anderswo eine Tagesstätte für ältere Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zu gründen, liegen ebenfalls auf Eis. Sie habe zu diesem Zweck zwar eine GmbH gegründet; doch derzeit sei vor dem Oberverwaltungsgericht noch ein Verfahren mit der Stadt und dem Kreis anhängig, die sämtliche Zahlungen ausgesetzt hätten – auch für die Betriebskosten. Im Oktober 2018 hatte die Kreisverwaltung ihr die Betriebserlaubnis ohnehin entzogen. Dass sie danach in Flyern und im Internet freie Plätze beworben und gleichzeitig um Spenden für die Innenstadt-Kita gebeten hatte, dürfte wohl auch etwas blauäugig gewesen sein.

