Corona verhindert das Jawort in Laboe

Sülfeld

Ja, es flossen Tränen, denn monatelang hatten Lena Mennicke und Alexander Schulz aus Sülfeld ihre Hochzeit geplant. So schön hätte es werden sollen - aber Corona hat alles über den Haufen geworfen. Es gab im März das Verbot von Zusammenkünften. Damit war dem Paar klar, dass es kein Jawort geben wird. "Wir haben alles verschoben", sagt Alexander Schulz.

Besonderen Tag ausgeguckt

Am 3. April wollten die Sülfelder im Standesamt Laboe heiraten. "Den Tag haben wir ausgeguckt, weil es der Tag ist, an dem wir uns 2017 das erste Mal gesehen haben", verrät Lena Mennicke. Noch bis in den März hinein hatten sie und ihr künftiger Mann geglaubt, dass alles so laufen werde wie geplant. Nach der Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Fernsehen aber war jede Hoffnung vergebens. Alle 75 Gäste, die zugesagt hatten, wurden angerufen und über die Absage informiert. "Unsere Gäste waren verständnisvoll und einige haben auch schon mit dem Anruf gerechnet", sagt Mennicke.

Anzeige

Termin im Standesamt nur mit drei Personen

Der Termin im Standesamt hätte stattfinden können. "Aber nur wir und der Standesbeamte hätten dabei sein dürfen", sagt Mennicke. Eine digitale Live-Übertragung, über die kurz als Alternative nachgedacht wurde, musste ad acta gelegt werden. Laut Standesamt gebe es aus Datenschutzgründen nicht diese Möglichkeit.

Weitere KN+ Artikel

Die 29-Jährige und ihr sieben Jahre älterer Freund aber wollten mit 14 Freunden und Familienangehörigen im Anschluss an den formellen Akt essen gehen mit Blick auf die Kieler Förde. Extra war der Ort Laboe ausgesucht worden, weil beide Sülfelder das Meer lieben. Das Restaurant war gebucht. Und wurde wieder abbestellt.

Trauung in der Sülfelder Kirche mit Pastor Steffen Paar

Einen Tag nach dem Standesamt wollte das Paar sich in der Sülfelder Kirche mit Pastor Steffen Paar den kirchlichen Segen holen. Danach war ein Sektempfang bei dem Paar zu Hause schräg gegenüber der Kirche vorgesehen. Und am Abend dann die große Hochzeitsfeier im Wirtshaus Oering. Essen, tanzen, den Tag genießen und das Paar hochleben lassen - auf ein unbestimmtes Datum verlegt. Das Hochzeitskleid, der maßgeschneiderte Anzug: Hängen im Kleiderschrank.

Hochzeitsreise nach Asien

"Wir hatten alles fertig geplant und gerade in den letzten Wochen vor dem Datum noch viel positiven Stress", berichtet Lena Mennicke. Es hätte auf den Tag genau alles hingehauen, selbst das Wetter war an dem Tag bestens. Nach den Feierlichkeiten wäre es auf die Hochzeitsreise gegangen. Singapur, Bali und Dubai - drei Wochen lang den Stress hinter sich lassen. Auch das ein Satz mit X. Das Geld für die Aufenthalte hat das Paar zum Teil erstattet bekommen, zum Teil auch als Gutschein erhalten. Gastwirt und Fotograf der Hochzeitsfeier zeigten sich kulant und gaben die Anzahlung zurück oder boten eine Verrechnung für die nun später stattfindende Hochzeit an.

Neuer Termin für die kirchliche Trauung nicht klar

Die große Frage ist und bleibt, wann sich Lena Mennicke und Alexander Schulz das Jawort geben können. "Vielleicht erst, wenn es einen Impfstoff gegen Corona gibt", befürchtet die Braut. Im Kreise der Festgesellschaft gibt es Menschen, die der Risikogruppe angehören. Auch Mennicke selbst ist gefährdet. Sie leidet an Asthma. Jedem Risiko will man aus dem Weg gehen. Aber eine Hochzeitsfeier mit Abstandsregeln? "Das geht nicht", sagt Alexander Schulz.

23. Juni soll es ins Standesamt gehen

Als Erstes gibt es einen neuen Termin im Standesamt. Am 23. Juni. "Wir haben die Hoffnung, dass wir so feiern können wie wir wollen." Natürlich stehe im Mittelpunkt, dass man zueinander Ja sage, betont Lena Mennicke. Aber genauso wichtig sei es ihr und ihrem Partner, das mit Familie und Freunden ausgelassen zu feiern. Diesen Tag gebe es nur ein Mal.

Auf der Arbeit kennengelernt

Lena Mennicke ist Mechatronik-Ingenieurin, ihr Freund Alexander Schulz Elektro-Ingenieur. Auf der Arbeit, einem Büro in Kiel, haben die beiden sich kennen und lieben gelernt. "Wir waren zusammen auf Dienstreise. Und da haben wir uns besser kennengelernt", verrät Schulz. Das war im Frühjahr 2017. Im November 2018 zog Mennicke von Kiel nach Sülfeld. Für den Antrag nutzte Alexander Schulz einen Urlaub in der Türkei im Mai vergangenen Jahres. Und gleich begannen die Planungen für die besondere Feier.

Alles neu koordinieren

Jetzt fange man zwar nicht von vorne an, aber dennoch müsste wieder alles neu koordiniert werden. Die Sülfelder finden die Absage besonders schade, weil tatsächlich alle Gäste zugesagt hatten. Ein einziger Vorteil, wenn in den Augen des Paares auch nur ein winzig kleiner: "Jetzt können wir noch etwas Geld sparen und den Fotografen auch für das Standesamt buchen", meint Lena Wennicke. Die Sorge ihres künftigen Ehemannes: "Hoffentlich passe ich zum neuen Termin noch in meinen Anzug", sagt Alexander Schulz und muss schmunzeln.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.