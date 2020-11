Nun klappt es also doch. An der Ecke Kieler Straße/Schmalfelder Straße in Lentföhrden wird nach langem Hin und Her ein Netto-Discountmarkt gebaut. "Der Weg dafür ist nun endlich frei", sagt ein erleichterter Projektleiter Jörg Ruschmeyer vom Itzehoer Unternehmen May & Co, das als Investor auftritt.