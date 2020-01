Schon bei der Begrüßung der Gäste des Neujahrsempfanges am Sonntag im Rathaus Henstedt-Ulzburg war etwas anders. Denn etliche Male musste Bürgermeister Stefan Bauer erklären, warum er nach den ersten sechs Jahren im Amt nicht erneut antreten will und stattdessen am 1. Juni in Pension geht.