Stadtpolitik diskutiert über Lichtachse

Vor 20 Jahren war die Entscheidung gefallen, das 200.000 Mark teure Kunstwerk im Landratspark aufzustellen. Vergangene Woche hatte KN-Online an das Ende des Kulturstreits um die " Lichtachse" erinnert.

Ex-Bürgermeister Udo Fröhlich ( SPD) fordert, die Hecke in der Hamburger Straße auf einer Länge von 50 Metern zu entfernen, damit die 5,5 Meter hohe Skulptur besser gesehen werden kann. Thomas Krüger, ehemaliger Mitinitiator des Bürgerentscheids gegen die "Lichtachse", hatte angeregt, die Installation auf den Kalkberg an den ehemaligen Standort des "Bergschlösschens" zu verlagern. "Siebenrock hat selbst gesagt, dass die Findlinge und das Acrylglas den Kalkberg und indianische Kultur symbolisieren würden – von daher wäre es der perfekte Platz", argumentierte Krüger.

SPD möchte den Landratspark aufwerten

Zwei Vorschläge, die eine neue politische Diskussion angestoßen haben und in den Fraktionen seit dieser Woche auf der Agenda stehen. Der SPD-Ortsvorsitzende Magnus Wittern will die " Lichtachse" zwar lassen, wo sie ist, "dem Vorschlag, die Hecke zu entfernen, treten wir aber gern bei". Für den Kommunalpolitiker hätte dies neben einer verbesserten Sichtbarkeit der Skulptur gleich zwei Vorteile: "Der Landratspark könnte an Charme gewinnen, er wird einsehbarer und heller", argumentiert Wittern. Und: "Ein aufgewerteter Landratspark könnte in Zeiten von Corona einen guten Veranstaltungsort für kleinere Kulturveranstaltungen geben."

Auch für das " Bergschlösschen"-Areal hat der SPD-Chef eine Idee: Hier sollte geprüft werden, "ob eine Pflasterung sowie Montage fester Tische und Stühle nicht eine vorzugswürdige Lösung" wäre. Besucher könnten dort dann pausieren und beispielsweise ein Picknick einlegen.

CDU will " Lichtachse " nicht verlagern

Für die CDU steht eine Verlagerung der Skulptur nicht zur Debatte. "Stattdessen wünschen wir uns eine spürbare Aufwertung des derzeitigen Standortes für die Lichtachse sowie ihr in die Jahre gekommenes und leider nicht selten ungepflegtes Umfeld", sagt Torben Fritsch, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Stadtvertretung. "Der Beschnitt der Hecken und Rabatten zur Hamburger Straße wäre unserer Meinung nach ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung."

Grüne: Kalkberg-Idee hätte Charme

Annelie Eick von den Grünen kann hingegen beiden Varianten etwas Positives abgewinnen: "Natürlich habe ich mich damals gefreut, dass mit dem Landratspark doch noch ein Standort gefunden werden konnte, aber die Skulptur auf den Kalkberg zu stellen, das könnte durchaus seinen Charme haben", sagt sie. Zu prüfen sei allerdings, ob das Kunstwerk dort seinen vom Künstler erdachten Zweck erfüllen könnte und genügend Sonne durch das Acrylglas einfallen könne, um den Effekt einer Lichtachse zu erzielen.

"Kunst an prädestinierter Stelle" auf dem Kalkberg würde auch Jürgen Niemann von der Wählergemeinschaft BBS gefallen, allerdings sagt ihm auch der Vorstoß des Altbürgermeisters zu. "Ohne Hecke wäre der Landratspark viel besser einsehbar, offener und einladender."

FDP schlägt Indian-Village als Standort vor

Anna-Patricia Thomsen von der FDP begrüßt die kulturpolitische Diskussion. Für sie steht fest: "Die Skulptur muss da hin, wo sie jeder sehen kann und wo sie sicher ist." Thomsen favorisiert einen neuen Standort am Kalkberg – allerdings nicht an dem Platz, wo bis 2015 das " Bergschlösschen" stand. "Die Gefahr von Vandalismus und entsprechend teurer Reparaturkosten wäre zu hoch", argumentiert die Liberale und schlägt das Indian Village als Kalkberg-Alternative vor: "Die ' Lichtachse' passt thematisch gut dorthin, bekommt viel Aufmerksamkeit und ist vor Beschädigungen geschützt."

