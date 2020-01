Lichterfest gegen Rechts im Südstadtpark

Bad Segeberg

Hunderte Teelichter in Gläsern säumten die Gehwege. An Feuerkörben konnten sich die vom nasskalten Wetter angefrorenen Teilnehmer wieder auftauen. In Zelten wurden Punsch und heiße Suppe ausgeschenkt. Neben Musik und anderer Unterhaltung gab es viel Gesprächsstoff.

Besucher von der Veranstaltung begeistert

Anwohner Peter Doroszenko war mit seinem Neffen Karl-Emil (3) erschienen, um eine selbstgebaute Fackel auszuprobieren. Er hatte durch die aufgehängten Plakate von der Veranstaltung erfahren und war begeistert. „Das ist eine Idee, die zu Segeberg und unserem Quartier passt“, lobte er. „Ganz Segeberg hat sich stark gegen rechts gemacht und hier geben wir unserer Meinung ein Gesicht.“

Ansonsten gehört Peter Doroszenko zu den kritischen Anwohnern, die sich von dem Spielfeld und vor allem dort spielenden Jugendlichen gestört fühlen. Neffe Karl-Emil freute sich bei Fest über seine hervorragend leuchtende Fackel und den Streifenwagen der Polizei.

Polizei vorsichtshalber mit Diensthunden vor Ort

Die Polizeihauptkommissare Klaus Tiemann und Christian Behrens wollten mit ihrer Präsenz auch Flagge zeigen, auch wenn sie nicht ernsthaft mit Störungen aus der rechten Ecke rechneten. „Wir haben zur Sicherheit ein paar Beamte mehr im Dienst als gewöhnlich, und bei Einbruch der Dunkelheit kommen auch noch ein paar Diensthundeführer hinzu“, beruhigte Tiemann diejenigen Besucher, die vermuteten, dass rechte Störer versuchen könnten, im Schutze der Nacht die friedliche Veranstaltung zu torpedieren.

Aus Hamburg angereist war Feuerkünstler Julian Quitzau (23) und hatte zwölf weitere Jongleure mitgebracht, die mit brennenden Ketten, Fackeln oder Ringen hantierten. „Auch wir wollen hier ein Zeichen gegen Rechts setzen – und das in Feuerrot.“ Der frühere Segeberger ist vor drei Jahren nach Hamburg gezogen. „Wir sind kein fester Verein. Wir treffen uns unregelmäßig zum Üben an den immer gleichen Plätzen.“ Als er die Einladung zum Südstadt-Lichterfest bekommen habe, fragte er herum und konnte so ein Dutzend Jongleure zum Mitkommen motivieren. Einige waren aus Bremen, Oldenburg und sogar Berlin angereist. Viel Gage konnten die Veranstalter nicht zahlen, aber der herumgereichte Hut wurde von den Zuschauern gut gefüllt.

Örtliche Hip-Hop-Gruppe sorgte für Stimmung

Begeisterung weckte beim Publikum auch die vegane „Rote-Linsen-Tomatensuppe“, die die Pastorinnen Rebecca Lenz und Elke Hoffmann kredenzten. Für die musikalische Unterhaltung sorgte unter anderem die Hip-Hop-Band „Cover Up“ um Marian Kaletsch aus Goldenbek. „Wir spielen in dieser Formation seit einem Jahr zusammen und kommen alle aus dem Kreis Segeberg“, erzählt der frühere Dahlmannschüler. Für diesen Auftritt habe man sich 15 Songs ausgesucht, die ein breites Spektrum abdeckten. „Wir spielen heute keine eigenen Stücke, sondern covern zum Beispiel Songs von der Band 'Fettes Brot’“. Eine Gage für ihren Auftritt wollten die jungen Musiker nicht. Kaletsch: „Wir sind hier, weil es für eine gute Sache ist.“ Und das hatten sie gemein mit allen Gästen und Veranstaltern des Lichterfestes im Südstadtpark.

