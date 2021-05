Der Medizintechnik-Hersteller Waldemar Link hat weitere 2,5 Hektar im Gewerbepark Auenland erworben. Unter den Augen von Notar Thomas Uellendahl wurde der Vertrag am Mittwoch unterzeichnet. Das Unternehmen will noch in diesem Jahr erste Pläne für seine Produktionsstätte vorlegen.