Bönningstedt

Ein Lkw-Unfall hat am Mittwoch für Staus auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Schnelsen-Nord in Höhe Bönningstedt ( Kreis Pinneberg) gegen die Leitplanke geprallt. Dabei wurde der 22 Jahre alte Fahrer, der vermutlich eingeschlafen war, leicht verletzt, Betriebsstoffe liefen aus.

Für die Unfallaufnahmen und die Bergungsarbeiten mussten zwei der drei Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet, staute sich aber über die Raststätte Holmmoor hinaus zurück. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Von RND/lno